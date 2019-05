Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 18 maggio 2019

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono previste anche oggi, sabato 18 maggio 2019. L'appuntamento, come di consueto, è per le ore 20: seguiremo l'estrazione di oggi in diretta su questa pagina, per conoscere tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto con le relative quote dei vincitori.

Se navigando da cellulare avete problemi nella visualizzazione, provate a cliccare su questo link per controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Qui in basso, poco dopo le ore 20, tutti i numeri estratti al Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 maggio 2019.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi sabato 18 maggio 2019

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 31 33 44 57 62 65

Numero Jolly: 25

Numero SuperStar: 70

Aggiornamento - Anche stasera non ci sono 6 né 5+. Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge così la cifra di 155,5 milioni: si tratta, al momento, del montepremi più alto d'Europa.

Le quote del SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+: nessuno

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 42.658,29

Punti 4: 565 totalizzano Euro: 458,65

Punti 3: 23.525 totalizzano Euro: 33,29

Punti 2: 381.654 totalizzano Euro: 6,38

Superstar, le quote

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5SS: nessuno

Punti 4SS: 1 totalizza Euro: 45.865,00

Punti 3SS: 163 totalizzano Euro: 3.329,00

Punti 2SS: 1.931 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.137 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 32.779 totalizzano Euro: 5,00

Estrazioni Lotto oggi sabato 18 maggio 2019

Estrazione n°60 del 18/05/2019 NAZIONALE 90 15 9 38 43 BARI 30 25 6 27 24 CAGLIARI 84 52 29 14 38 FIRENZE 28 84 72 14 74 GENOVA 62 28 55 56 6 MILANO 52 28 61 72 16 NAPOLI 65 35 24 22 79 PALERMO 16 45 28 44 57 ROMA 56 1 22 8 42 TORINO 23 88 54 62 49 VENEZIA 11 15 75 2 49

Estrazioni 10eLotto di sabato 18 maggio 2019

Ecco di seguito l'ultima estrazione del 10eLotto, basata sui numeri del Lotto delle ore 20.00, estrazione n.60 di sabato 18 maggio 2019:

1 6 11 15 16 23 25 28 29 30

35 45 52 55 56 62 65 72 84 88

Numero Oro 30

Doppio Oro 30 25





L'estrazione di oggi del SuperEnalotto è attesissima. La caccia al "6" del SuperEnalotto va avanti, con un jackpot sempre più milionario: dopo il concorso di giovedì 16 maggio, il premio di prima categoria tocca i 154,2 milioni di euro, il premio più alto in Europa. Il jackpot attuale consolida anche la terza posizione fra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco. Il "6" è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Del resto non c'è da stupirsi se pensiamo che con una schedina da 1 euro abbiamo una probabilità su 622 milioni di centrare un 6 e una su 103 milioni di centrare il 5+1. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, il colpo grosso è stato sfiorato dagli otto giocatori che hanno centrato i "5": a ognuno di loro sono andati 25mila euro.

In attesa dell'estrazione di stasera, passiamo in rassegna brevemente le ultime vincite al Lotto. Un fortunato giocatore di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, ha centrato un terno secco al Lotto da 27mila euro, con una puntata da 6 euro sui numeri 4-24-68 sulla ruota di Milano. Sul podio delle vincite dell'ultimo concorso anche il doppio colpo realizzato a Campagnano di Roma, dove sono stati centrati altri due terni secchi (4-17-19 sulla ruota di Roma) da 13.500 euro ciascuno, con altrettante giocate da 3 euro. Festa anche a Rodano, in provincia di Milano, con una vincita da oltre 20mila euro.

Nell'ultima estrazione del 10eLotto, invece, la fortuna ha baciato Cerea, in provincia di Verona, dove è stata centrata la vincita più alta, un 6 Doppio Oro da 60mila euro. Si festeggia anche a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, con un 9 Oro da 50mila euro, e a Cerveteri, in provincia di Roma, con un 8 Doppio Oro da 30mila euro.

