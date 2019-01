Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 19 gennaio 2019

Chi non vorrebbe vincere 93,2 milioni di euro? Il jackpot del SuperEnalotto in palio con le estrazioni di oggi, sabato 19 gennaio 2019, è davvero da capogiro, motivo per cui migliaia di giocatori stanno tentando la fortuna alla ricerca della sestina vincente.

Nell'estrazione di giovedì 17 gennaio il '6' non è stato indovinato, ma non sono mancate le vincite minori. Oltre al SuperEnalotto ricordiamo che, nella serata di sabato 19 gennaio, verranno estratte anche le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto. Non resta che aspettare le ore 20, quando usciranno i numeri di oggi.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10elotto di oggi sabato 19 gennaio

Come fare per sapere subito se ho vinto? Dove posso controllare quando saranno usciti i numeri estratti sabato 19 gennaio? Come di consueto, su questa pagina a partire dalle ore 20 verranno pubblicate in diretta le combinazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 19 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del SupernEnalotto estratti oggi sabato 19 gennaio 2019

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 19 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del Lotto estratti oggi sabato 19 gennaio 2019

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 19 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi sabato 19 gennaio 2019

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno (51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 15 gennaio non ha portato in dote la sestina stellare, ma due giocatori hanno centrato il "5" a Monfalcone, in provincia di Gorizia e a Diamante, in provincia di Cosenza: bottino da 90.052,33 euro ciascuno. Centrati anche 432 '4'da 421,31 euro e tre '4 Stella' da 42.131 euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Estrazioni SuperEnalotto Lotto e 10eLotto