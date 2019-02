Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 febbraio 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: torna anche oggi sabato 2 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con i giochi più amati dagli italiani. Dalle ore 20.00, infatti, conosceremo i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti oggi.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto mette in palio un jackpot che sfiora i 100 milioni di euro, 99,7 per la precisione: si tratta del settimo premio più alto nella storia del gioco. Potete seguire in diretta su questa pagina anche le estrazioni di Lotto e 10eLotto.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera sabato 2 febbraio 2019.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 febbraio 2019

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi sabato 2 febbraio 2019 in diretta dalle 20

Estrazione oggi Lotto: i numeri vincenti di sabato 2 febbraio 2019

Estrazione n°15 del 02/02/2019 NAZIONALE 10 28 72 46 80 BARI 42 90 3 41 49 CAGLIARI 58 88 68 45 79 FIRENZE 83 56 25 57 81 GENOVA 56 5 70 88 55 MILANO 40 13 67 39 19 NAPOLI 5 6 70 3 86 PALERMO 63 17 30 8 71 ROMA 32 52 83 59 28 TORINO 50 51 81 10 72 VENEZIA 74 31 88 2 75

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 febbraio 2019

I numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi sabato 2 febbraio 2019 in diretta dalle 20

In attesa dell'estrazione di questa sera, vediamo insieme cos'è successo nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di giovedì 31 gennaio 2019. L'ultimo concorso del mese non ha regalato "6" né "5+1", ma ha portato bene ai due giocatori che hanno centrato il "5", ognuno dei quali vince 87mila euro: il primo è stato realizzato a Canepina (Viterbo), mentre il secondo è andato a Salerno. Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno dello scorso anno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote.

Nell'ultima estrazione del Lotto, invece, le prime quattro vincite più alte sono tutte state giocate sulla ruota di Napoli e finite in regione. Il premio più ricco finisce a Eboli (Salerno), con una quaterna da 124.500 euro, seguono due terni da 23.750 euro ad Arzano (Napoli) e Cautano (Benevento), mentre a Marigliano un altro terno regala 22.500 euro. Ancora da 22.500 euro è un terno secco centrato a Palermo sulla ruota siciliana. Anche per il 10eLotto il colpo più fortunato è in Campania, con 100mila euro finiti a Frasso Telesino (Benevento) con un 9 Doppio Oro.

Ricordiamo che l'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.