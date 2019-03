Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 marzo 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 2 marzo 2019: come tutti i sabati conosceremo i numeri vincenti e le combinazioni estratte. Today.it, a partire dalle ore 20, seguirà in diretta l'ultima estrazione. Su questa pagina potrete controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e verificare eventuali vincite.

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi è molto attesa, complice il jackpot che continua a salire: ha raggiunto quota 113,3 milioni di euro, premio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. Ricordiamo che il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51.3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. Staremo a vedere se qualcuno stasera riuscirà a centrare la sestina vincente. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

In basso, poco dopo le venti, troverete tutti i numeri estratti nell'estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 2 marzo 2019.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 marzo 2019

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi:

COMBINAZIONE VINCENTE: 19 34 37 40 66 69

NUMERO JOLLY: 25

NUMERO SUPERSTAR: 65

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 marzo 2019

Ecco le combinazioni vincenti3 del Lotto di oggi:

NAZIONALE 85 1 43 50 10 BARI 79 77 71 12 52 CAGLIARI 19 16 71 60 8 FIRENZE 36 26 81 59 73 GENOVA 23 33 5 7 38 MILANO 11 90 28 30 46 NAPOLI 81 4 56 40 86 PALERMO 9 15 4 38 77 ROMA 73 5 46 50 37 TORINO 54 66 81 4 46 VENEZIA 18 27 42 1 76

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 2 marzo 2019

Ecco la combinazione vincente del 10eLotto di oggi:

4 5 9 11 15 16 18 19 23 26 27 33 36 54 66 73 77 79 81 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 79

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 79 77

L'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di giovedì 28 febbraio, non ha regalato nessun 6 né 5+1. A festeggiare, tuttavia, è stato un fortunato giocatore di Genzano di Roma che ha centrato l'unico 5 del concorso, da 191.749,82 euro. Il premio di prima categoria, come detto, è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2019 ancora manca il jackpot.

Per quanto riguarda l'ultima estrazione del Lotto, invece, il premio più alto dell'estrazione di giovedì 28 febbraio è andato ad un fortunato giocatore di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, con una vincita da 92.500 euro, realizzata grazie ai numeri 73-80-88 sulla ruota di Genova. Doppia vincita a Lumezzane, in provincia di Brescia: centrati un ambo secco e un terno, entrambi sulla ruota Nazionale, per un bottino totale di 45mila euro. Si festeggia anche a Grisolia, in provincia di Cosenza, dove sono stati vinti 23.250 euro, mentre a Napoli è stato centrato un terno secco da 22.500 euro.

Il 10eLotto nell'ultima estrazione ha premiato invece un giocatore di Aversa, in provincia di Caserta, con un 4 Doppio Oro da 24mila euro. Ad Alcamo, in provincia di Trapani, è stato centrato un 7 Doppio Oro da 15mila euro, con una giocata da 3 euro su un'estrazione frequente, mentre a Pantigliate, in provincia di Milano, è stato realizzato un 6 Oro da 10mila euro.

In attesa dell'estrazione di stasera sabato 2 marzo 2019, ricordiamo che l'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie