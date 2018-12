Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 20 dicembre 2018

Lotto e SuperEnalotto, la diretta dell'ultima estrazione è sempre più attesa man mano che il montepremi si alza: in occasione dell'ultima estrazione di oggi giovedì 20 dicembre il jackpot ha raggiunto un valore da capogiro: in palio per l'estrazione del Superenalotto 79,1 milioni di euro, nono premio più alto di sempre nella storia del concorso Sisal e secondo jackpot più alto d’Europa.

L'estrazione di oggi del SuperEnalotto, così come le estrazioni di Lotto e 10eLotto saranno in diretta su questa pagina. Come al solito sarà possibile seguire l'estrazione dei numeri vincenti a partire dalle ore 20:00

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha infatti avuto vincitori del primo premio: la sestina vincente continua a scappare dallo scorso 23 giugno quando 51,3 milioni di euro finirono distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nell'ultima estrazione quattro giocatori, con un '5' hanno portato a casa 43.721,48 euro ciascuno.

E se il SuperEnalotto regala il premio più corposo resta il Lotto la lotteria più amata dagli italiani: da inizio anno le estrazioni del Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 5,3 miliardi di euro. La vincita più alta al Lotto a Milano quando lo scorso 17 luglio un fortunato giocatore con 15 euro vinse 640.950 euro. Il 12 giugno invece a Pollica (SA) sono state centrate due vincite gemelle da 622.500 euro ciascuna.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Lotto e SuperEnalotto: il calendario delle estrazioni

Infine utile ricordare il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto del mese di dicembre 2018:

A Natale estrazione 'speciale'

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30.

Estrazioni di Capodanno, cambiano le date

Inoltre in occasione della festività di Capodanno 2019, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso n. 1 di martedì 1 gennaio è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 2 di giovedì 3 gennaio è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 3 di sabato 5 gennaio è posticipata a lunedì 7 gennaio.