Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 febbraio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi giovedì 21 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 108,5 milioni di euro attualmente il secondo premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 febbraio 2019

11 16 43 59 87 90

Jolly 31 Superstar 39

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 febbraio 2019

Estrazione n°23 del 21/02/2019 NAZIONALE 66 87 7 1 8 BARI 1 15 83 16 60 CAGLIARI 3 31 86 24 63 FIRENZE 66 63 23 77 34 GENOVA 31 11 33 24 28 MILANO 54 58 56 1 10 NAPOLI 22 29 4 26 77 PALERMO 48 80 11 2 28 ROMA 44 62 33 17 74 TORINO 69 28 19 15 17 VENEZIA 32 67 10 17 75

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 febbraio 2019

1 3 11 15 22 28 29 31 32 44 48 54 58 62 63 66 67 69 80 83

Numero Oro: 1 Doppio Oro: 1 15

L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha visto festeggiare quattro giocatori che hanno centrato altrettanti "5", ognuno da 47mila euro. Più fortunato il giocatore che ha indovinato l'unico "4stella" che porta a casa 49mila euro.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Parma dove un giocatore ha portato a casa un terno da 62.500 euro puntando sulla ruota di Firenze. La seconda vincita più alta è di oltre 50mila euro e finisce a Strevi (Alessandria) con una quaterna sulla ruota di Bari. Due i terni da oltre 15mila euro finiti a Bellizzi (Salerno) e Torino, il primo sulla ruota di Firenze, l’altro proprio sul compartimento piemontese.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha registrato una pioggia di vincite grazie alle estrazioni frequenti, con l’uscita dell’intera decina 50-59: sono almeno 10 le vincite distribuite in tutta Italia, da Asti a Cerchiara di Calabria, Cosenza. L’intera top ten delle vincite è occupata da dieci 9 Oro ognuno da 50mila euro.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera giovedì 21 febbraio 2019.

++ l'estrazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20:00 ++

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 febbraio 2019

++ l'estrazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20:00 ++