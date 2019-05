Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi martedì 21 maggio 2019: tutti i numeri vincenti

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: è la prima estrazione della settimana quella di oggi 21 maggio 2019: come tutti i martedì conosceremo i numeri estratti e le combinazioni vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto a partire dalle ore 20.

Come sempre, poco dopo le ore venti su questa pagina potrete controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con le relative quote dei vincitori. Se navigando da mobile avete problemi nella visualizzazione provate a cliccare su questo link.

Qui in basso trovate tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto relativi all'estrazione di oggi martedì 21 maggio 2019.

SuperEnalotto, estrazione di oggi 21 maggio 2019

Aggiornamento : nessun '6' neppure nell'estrazione del Superenalotto di questa sera, ai tre '5' vanno invece oltre 70mila euro. Il jackpot per l'estrazione di giovedì 23 maggio sale ad oltre 156 milioni di euro.

Combinazione vincente: 20 38 76 82 84 87

Jolly: 75

Superstar: 66

Superenalotto estrazione n. 61 del 21/05/2019

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 70.024,29

I numeri vincenti del Lotto

NAZIONALE 45 69 84 66 49 BARI 41 2 80 51 56 CAGLIARI 69 23 49 40 33 FIRENZE 19 12 70 62 33 GENOVA 19 48 28 14 41 MILANO 43 11 27 63 81 NAPOLI 68 44 53 72 43 PALERMO 55 19 43 67 78 ROMA 84 57 82 17 68 TORINO 54 4 50 20 71 VENEZIA 58 4 54 85 80

Lotto estrazione n. 61 del 21/05/2019

NAZIONALE 45 69 84 66 49

BARI 41 2 80 51 56

CAGLIARI 69 23 49 40 33

FIRENZE 19 12 70 62 33

GENOVA 19 48 28 14 41

MILANO 43 11 27 63 81

NAPOLI 68 44 53 72 43

PALERMO 55 19 43 67 78

ROMA 84 57 82 17 68

TORINO 54 4 50 20 71

VENEZIA 58 4 54 85 80

10eLotto, i numeri del 21 maggio 2019

10eLotto i numeri estratti: 2 4 11 12 19 23 41 43 44 48 49 54 55 57 58 68 69 70 80 84

2 4 11 12 19 23 41 43 44 48 49 54 55 57 58 68 69 70 80 84 Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 41

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 41 2

L'ultima estrazione del SuperEnalotto, relativa al concorso di martedì 21 maggio 2019, è molto attesa complice il jackpot da 155,5 milioni di euro. Si tratta del montepremi più alto d'Europa. Solo in altre due occasioni il gioco della Sisal ha regalato premi maggiori. La vincita più alta di sempre resta quella centrata il 30 ottobre del 2010 a Sperlonga, frutto però di un sistema da 70 quote che ha fruttato ad ogni giocatore un gruzzoletto di circa 2,5 milioni di euro. La seconda vincita più alta venne invece realizzata a Vibo Valentia il 27 ottobre del 2016: grazie ad una schedina da 3 euro, un fortunato - rimasto ovviamente ignoto - si è portato a casa 163 milioni. Beato lui.

Il concorso del 18 maggio ha regalato invece "solo" otto "5" da 25mila euro e cinque "4 Stella" da 30.826,00 euro. Ricordiamo che il "6" non esce dallo scorso giugno. Sarà la volta buona? Staremo a vedere. Intanto vi ricordiamo che su questa pagina potrete seguire in diretta anche l'estrazione di Lotto e 10eLotto di oggi martedì 21 maggio.

L'ultima estrazione del Lotto ha portato fortuna a Castellamonte, nel Torinese, dove un fortunato si è aggiudicato 50mila euro grazie ad un quaterna. E' andata bene anche ad un giocatore di Cisterna di Latina che ha vinto 39mila euro centrando un terno sulla ruota di Bari. La terza vincita di giornata, pari a poco più di 23mila euro, è stata invece centrata a Roma.

E il 10eLotto? Vediamo cos'è successo nell'ultima estrazione. In realtà non ci sono state vincite clamorose. I premi più alti, pari a 50mila euro tondi, sono finiti a Roma e Torano Castello, in provincia di Cosenza.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni maggio 2019

Come si gioca al SuperEnalotto

Sei numeri per realizzare la vincita dei propri sogni. Il SuperEnalotto è un gioco che non ha bisogno di grandi spiegazioni. Con una schedina da 1 euro è possibile scegliere 6 numeri su 90 e sei sono anche i numeri vincenti di ogni estrazione. Si vince anche se si centrano da tre a sei numeri tra quelli estratti, oppure 5 numeri della serie più il numero "Jolly". Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6. Vincere al SuperEnalotto però è decisamente difficile, per non dire impossibile: esiste infatti solo una possibilità su 122 milioni di centrare un 6.

Lotto, come si gioca?

Al Lotto si gioca si gioca invece indicando una serie di numeri compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si vince realizzando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.