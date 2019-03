Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 marzo 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi giovedì 21 marzo 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 123 milioni di euro attualmente il premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 marzo 2019

++ l'estrazione del SuperEnalotto in diretta dalle 20:00 su questa pagina ++

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 marzo 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 21 marzo 2019

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non solo ha visto uscire la sestina vincente, ma neppure 5+1. Tuttavia nel concorso di martedì 19 marzo Sisal ha assegnato ad un giocatore lodigiano una vincita online a SuperEnalotto con un '5' da 100.811,32 euro. Un altro '5' di pari importo ha invece premiato un giocatore di Livorno.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Scafati, in provincia di Salerno: qui sono andati 24mila euro grazie a una quaterna (24 27 42 63) giocata su tutte le ruote che vale il premio più alto nel primo concorso della settimana.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto due vincite gemelle a Roma: un 9 con una giocata Oro da 50mila euro ciascuna.

Intanto va ricordato che con l'approvazione del "decretone" cresce la cosiddetta tassa sulla fortuna con l’aliquota sulle vincite del 10eLotto che passa dall’8 all’11%, mentre contestualmente aumenta il prelievo sulle slot con l’introduzione della tessera sanitaria. Si inaspriscono inoltre le sanzioni per chi offre illegalmente giochi e scommesse.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera giovedì 21 marzo 2019.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

