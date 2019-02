Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 febbraio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto: ci siamo. Oggi sabato 23 febbraio 2019 torna l'atteso appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto. Su Today.it poco dopo le venti potrete verificare in diretta eventuali vincite.

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 23 febbraio 2019, è molto attesa complice il jackpot che mette in palio 109 milioni e 800 mila euro per la sestina vincente. Inutile dire che si tratta di un montepremi non comune anche per un concorso ricco come il SuperEnalotto. Staremo a vedere se qualcuno riuscirà a centrare i sei numeri "magici". In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

SuperEnalotto, i numeri vincenti di sabato 23 febbraio 2019

Su Today tutte le combinazione estratte in diretta dalle 20

Lotto, i numeri di oggi sabato 23 febbraio

A breve tutti i numeri fortunati

10eLotto, numeri vincenti del 23 febbraio 2019

In diretta su Today i numeri vincenti dalle 20

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato nessun 6 e neppure 5+1. Ci sono stati tre cinque da oltre 62mila euro centrati a Brescia, Napoli e Bovisio-Masciago, in provincia di Monza e Brianza. L'estrazione di oggi porterà più vincite? Chi può dirlo.

L'ultima estrazione del Lotto ha portato fortuna a Moncalieri, nel Torinese, dove è stato centrato un terno da oltre 49mila euro. Un altro terno da 45mila euro è stato centrato a Limbiate (Monza Brianza), ma la fortuna si è fermata anche a Pomezia, in provincia di Roma, dove è stata realizzata una vincita da 32.250 euro.

Pioggia di premi nell'ultima estrazione del 10eLotto. Sono almeno 10 le vincite da 50mila euro distribuite in tutta Italia, da Asti a Cerchiara di Calabria, Cosenza.

Tutte le ultime estrazioni