Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 23 maggio 2019

Avete giocato al Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e siete in trepidante attesa di conoscere i numeri dell'estrazione di stasera? Siete nel posto giusto. Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 maggio 2019 sono in diretta su Today.it: come sempre, a partire dalle ore 20, su questa pagina troverete tutti i numeri vincenti estratti e le relative quote. E che la fortuna sia con voi!

Dalle 20, naturalmente, anche la combinazione vincente del SuperEnalotto. Quest'ultima rimane senza dubbio l'estrazione più attesa, soprattutto per il valore del jackpot che ha raggiunto quota 156 milioni e 700mila euro, il terzo tra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco.

Ricordiamo che se navigando da cellulare avete problemi nella visualizzazione, provate a cliccare su questo link per controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 23 maggio 2019

Combinazione vincente SuperEnalotto : 2 8 15 32 72 79

: 2 8 15 32 72 79 Numero Jolly : 16

: 16 Numero SuperStar: 80

Aggiornamento : nessun "6" neppure questa sera. La sestina vincente scappa ancora e nell'estrazione di Sabato il jackpot sfonderà il tetto dei 157 milioni di euro. Realizzati ben sette "5" che regalano a ciascun vincitore oltre 29mila euro

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 7 € 29.347,21

Estrazioni Lotto di oggi: i numeri vincenti di giovedì 23 maggio 2019

Lotto, estrazione n°62 del 23/05/2019 NAZIONALE 20 6 73 82 52 BARI 13 46 88 44 58 CAGLIARI 42 44 12 84 6 FIRENZE 29 61 77 71 35 GENOVA 9 74 18 51 90 MILANO 79 39 11 69 76 NAPOLI 71 48 88 9 44 PALERMO 51 90 80 13 40 ROMA 79 84 59 83 20 TORINO 54 4 39 56 24 VENEZIA 59 38 75 50 76

L'estrazione del lotto numero 62 del 23/05/2019

NAZIONALE 20 6 73 82 52

BARI 13 46 88 44 58

CAGLIARI 42 44 12 84 6

FIRENZE 29 61 77 71 35

GENOVA 9 74 18 51 90

MILANO 79 39 11 69 76

NAPOLI 71 48 88 9 44

PALERMO 51 90 80 13 40

ROMA 79 84 59 83 20

TORINO 54 4 39 56 24

VENEZIA 59 38 75 50 76

10eLotto, numeri del 23 maggio 2019

I numeri del 10eLotto estratti nel concorso n°62 del 23/05/2019

10eLotto, combinazione vincente: 4 9 13 29 38 39 42 44 46 48 51 54 59 61 71 74 79 84 88 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 13

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 13 46

