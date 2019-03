Estrazioni oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di sabato 23 marzo

Ultima estrazione - Oggi SuperEnalotto e Lotto: è sabato sera, tempo di estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: torna anche oggi sabato 23 marzo 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: su questa pagina dalle ore 20 in punto seguiremo insieme l'estrazione dei numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto. Il jackpot ha raggiunto la cifra fantasmagorica di 124 milioni di euro. Sul SuperEnalotto stasera sono puntati gli occhi di tutto il continente: proprio così, per il concorso di oggi del SuperEnalotto la sestina esatta mette in palio il premio più alto in Europa, il sesto nella storia del gioco.

Ultima estrazione: ecco in diretta tutti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto (estrazione oggi sabato 23 marzo 2019). Qui l'estrazione in diretta. L'estrazione dei numeri e delle combinazioni vincenti inizia alle ore venti, come sempre. Buona fortuna!

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 marzo 2019

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 marzo 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 23 marzo 2019

Il 6 al SuperEnalotto "fa il prezioso", manca da 9 mesi. Il premio di prima categoria è stato assegnato l’ultima volta il 23 giugno 2018, quando furono 51,3 i milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5 e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con milioni di euro.Nel 2019 la vincita più ricca è stata centrata lo scorso 29 gennaio, con 638mila euro a Marigliano (Napoli).

Estrazioni SuperEnalotto, il regolamento "spiegato semplice"

In attesa dell'ultima estrazione di oggi del SuperEnalotto e Lotto, un po' di storia dei giochi a premi. Il SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare al SuperEnalotto? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro.

Estrazioni ​SuperEnalotto, le foto del passato

Un fermo immagine ripreso da Rai3 che mostra l'esultanza degli abitanti di Grottaglie davanti alla ricevitoria dove venne realizzato il '6' da 85 miliardi e mezzo di lire il 7 febbraio 1999 RAITRE/ANSA