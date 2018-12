Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di lunedì 24 dicembre 2018

Non ci sarebbe regalo di Natale migliore che una vincita milionaria al SuperEnalotto. Proprio per questo è attesa l'estrazione di oggi, lunedì 24 dicembre, con il jackpot della lotteria più amata dagli italiani che ha raggiunto quota 81,4 milioni di euro. Con una cifra del genere il Natale del fortunato giocatore in grado di indovinare la sestina vincente sarebbe a dir poco speciale. Dopo le vincite arrivate sabato 22 dicembre grazie ai 100 premi istantanei, la speranza degli italiani torna ancora sui numeri vincenti che verranno estratti nella serata della Vigilia di Natale.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di lunedì 24 dicembre 2018

Ma la serata di lunedì 24 dicembre non sarà dedicata soltanto all'estrazione del SuperEnalotto, ma vedrà svelati anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Su questa pagina, a partire dalle ore 18.30, sarà possibile scoprire le combinazioni vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. In occasione delle festività di Natale, l’estrazione del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 è stata anticipata a stasera lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30.

Estrazioni oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto 24 dicembre 2018

Qui sotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto e tutti i numeri estratti al Lotto e 10eLotto nell'estrazione di oggi 24 dicembre 2018, giorno della vigilia di Natale.

Estrazioni SuperEnalotto oggi 24 dicembre 2018

Combinazione vincente: 12 19 36 42 77 87

Numero Jolly: 47

Numero Superstar: 86





Estrazioni oggi Lotto 24 dicembre 2018, vigilia di Natale: i numeri

Ecco tutti i numeri vincenti del Lotto estratti oggi, lunedì 24 dicembre 2018.

NAZIONALE 57 43 73 36 90 BARI 15 10 75 86 49 CAGLIARI 17 29 72 19 58 FIRENZE 18 88 20 1 6 GENOVA 10 5 42 65 20 MILANO 19 78 7 87 80 NAPOLI 1 81 77 59 16 PALERMO 80 1 53 32 77 ROMA 29 54 20 73 67 TORINO 6 44 5 88 89 VENEZIA 72 87 52 6 12





E qui sotto i numeri del 10eLotto dell'estrazione del 24 dicembre





SuperEnalotto, le ultime vincite

Se la sestina vincente scappa dal 23 giugno scorso, nel corso dell'ultima estrazione c’è chi è andato vicino al colpo grosso: sono due i '5' da oltre 86mila euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state convalidate a Trapani (Roxi Bar in via Naizonale Cda Milo 12) e Marino (Roma, Tabacchi in via della Repubblica 133).

Sempre nel corso dell'ultima estrazione il lotto ha premiato con 62.500 euro un giocatore di Crotone che con una quaterna ha portato a casa la vincita più alta dell’ultimo concorso. A Cerveteri (Roma) finiscono invece 50.596 euro grazie ancora a una quaterna su Torino, un terno regala 47.500 euro a Casavatore (Napoli).

E sempre in provincia di Roma arriva anche il premio più alto dell'ultima estrazione del 10eLotto: un colpo da 200mila euro indovinanto a Zagarolo grazie a un 9.

Il gioco del Lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90: consiste nel pronosticare l'uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale. Su ogni schedina possono, al massimo, essere indicati 10 numeri.

Lotto e SuperEnalotto: il calendario delle estrazioni

Infine è utile ricordare il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto del mese di dicembre 2018:

Estrazioni di Capodanno, cambiano le date

Inoltre in occasione della festività di Capodanno 2019, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso n. 1 di martedì 1 gennaio è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 2 di giovedì 3 gennaio è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione del concorso n. 3 di sabato 5 gennaio è posticipata a lunedì 7 gennaio.