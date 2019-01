Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 24 gennaio 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: come ogni giovedì torna l'atteso appuntamento con le ultime estrazioni delle lotterie più amate degli italiani. Oggi, giovedì 24 gennaio 2019, intorno alle ore 20, avverrà l'estrazione numero 11 dell'anno con le combinazioni vincenti dei tre giochi: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Ad attirare l'attenzione dei giocatori italiani è ovviamente il jackpot messo in palio per la sestina vincente del SuperEnalotto che, per l'estrazione di giovedì 24 gennaio, sarà da capogiro: 95,2 milioni di euro. Una somma che potrebbe cambiare la vita a tutti, motivo per cui saranno migliaia gli italiani che stasera tenteranno la fortuna, alla ricerca di quei sei fatidici numeri.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi giovedì 24 gennaio

Come di consueto,Today seguirà le estrazioni in diretta, con in numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto che verranno pubblicati su questa pagina poco dopo le ore 20.

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 22 gennaio (3 22 79 82 83 88 Jolly 58 Superstar 39) non ha visto realizzarsi la sestina vincente, ma ha comunque distribuito diversi premi in giro per l'Italia. Otto giocatori hanno centrato il 5 da 22.301,25 euro ciascuno, mentre grazie a un 4Stella una schedina ha portato al suo fortunato proprietario un premio da 33.640,00 euro.

L'ultima estrazione del Lotto ha fatto 'stappare' qualche bottiglia a Bolzano dove con una giocata da 5 euro sono stati centrati otto ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Cagliari per una vincita da oltre 50mila euro. Sul podio delle vincite finisce anche Arbus, nella provincia del Medio Campidano dove un terno secco sulla ruota di Cagliari ha regalato 45mila euro tondi a un fortunato giocatore; terza piazza per San Benigno Canavese, in provincia di Torino, dove con tre ambi e un terno sulla ruota di Bari sono stati vinti 26.250 euro. Complessivamente, nel concorso di martedì 22 gennaio sono stati vinti 11,1 milioni di euro, mentre dall'inizio dell'anno il totale ammonta a 77,8 milioni.

È stata Genova la città più fortunata dopo l'estrazione di martedì 22 gennaio del 10eLotto. Grazie a un "8", giocato in abbinamento alle estrazioni del Lotto e una puntata da tre euro ne sono stati vinti 100mila. Sul podio delle vincite finisce anche San Severo, in provincia di Foggia, dove con un "9" in modalità frequente è stato centrato un colpo da 20mila euro. Festa anche a Forni di Sopra in provincia di Udine, dove con 7 numeri indovinati sono stati vinti 15mila euro. Complessivamente, nella giornata di ieri, al 10eLotto sono stati vinti 29,3 milioni di euro, mentre dall'inizio dell'anno il totale ammonta a 306 milioni.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie