Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 24 novembre

Sabato di estrazioni per il gioco del Lotto e SuperEnalotto con gli italiani che continuano la caccia al "6" multimilionario che si fa attendere dallo scorso 23 giugno: il Jackpot del SuperEnalotto in palio sabato 24 novembre sale a 68,1 milioni.

Su questa pagina potrete controllare in diretta a partire dalle 20 i numeri vincenti non soltanto per il SuperEnalotto, ma anche per Lotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 novembre (combinazione vincente 15 24 28 34 56 73 Jolly 51 SuperStar 32) si è chiusa senza il colpo grosso, ma il secondo appuntamento della settimana ha comunque portato bene ai cinque giocatori che hanno centrato il "5". Per ognuno di loro il premio è di 32mila euro.

È finita invece a Napoli la più alta vincita conseguita al Lotto nell'ultimo concorso: una quaterna ha regalato 124.500 euro a un fortunato giocatore. Secondo posto per i 51.600 euro vinti a Chieri (TO), sempre per effetto di una quaterna giocata sulla ruota di Bari. Vinti anche 19mila euro, a Casamassima (BA), con un terno giocato sulla ruota di Bari. Il 10eLotto premia invece Gioia Tauro (RC) con 50mila euro, vinti con un “nove”, con modalità di vincita Frequente e una giocata da 3 euro. La seconda vincita più alta, da 20mila euro, è stata realizzata a Paola (CS) per effetto di un “otto”, su estrazione frequente. Altre due vincite importanti, da 12.500 euro, sono state realizzate a Quartu Sant’Elena (CA) e a Roma, con un “sei” e un “sette”, su estrazione frequente.

Estrazioni del lotto, le combinazioni vincenti

In attesa di scoprire i numeri estratti stasera, ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Ecco dunque i numeri estratti oggi, sabato 24 novembre, di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto:

Estrazione Superenalotto di oggi sabato 24 novembre

Questa la combinazione vincente del SuperEnalotto nell'estrazione di sabato 24 novembre 2018

in aggiornamento (dalle ore 20:00)

Estrazione Lotto di oggi sabato 24 novembre

Questi i numeri vincenti del lotto nell'estrazione di sabato 24 novembre 2018

in aggiornamento (dalle ore 20:00)

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di sabato 24 novembre

Questi i numeri vincenti del 10eLotto nell'estrazione di sabato 24 novembre 2018

in aggiornamento (dalle ore 20:00)

Estrazioni del lotto, novità per Natale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che l’estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018. Tuttavia considerato che il 24 dicembre è una particolare giornata prefestiva, i Monopoli hanno ravvisato l’opportunità di anticipare l’ora di chiusura dell’accettazione delle giocate, anticipando di conseguenza tutte le attività di estrazione: il 24 dicembre 2018 la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.