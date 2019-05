Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 25 maggio 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: come ogni sabato, anche oggi 25 maggio torna il consueto appuntamento con i numeri vincenti delle lotterie preferite dagli italiani. Se state cercando le ultime combinazioni estratte siete nel posto giusto. Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 maggio 2019 sono in diretta su Today.it: come sempre, a partire dalle ore 20, su questa pagina troverete tutti i numeri vincenti estratti e le relative quote.

Lotto e SuperEnalotto, l'ultima estrazione e i numeri vincenti

Dalle 20, naturalmente, anche la combinazione vincente del SuperEnalotto. Quest'ultima rimane senza dubbio l'estrazione più attesa, soprattutto per il valore del jackpot che ha raggiunto la cifra record di 158,1 milioni di euro, tra i premi più ricchi mai assegnati nella storia del gioco.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi: i numeri vincenti di sabato 25 maggio 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti sabato 25 maggio 2019.

Estrazioni Lotto di oggi: i numeri vincenti di sabato 25 maggio 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del Lotto estratti sabato 25 maggio 2019.

Estrazioni 10eLotto di oggi: i numeri vincenti di sabato 25 maggio 2019

Su questa pagina, a partire dalle ore 20, verranno pubblicati i numeri vincenti del 10eLotto estratti sabato 25 maggio 2019.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto, ossia quella di giovedì 23 maggio, si è conclusa senza il fatidico '6'. Nonostante l'assenza della sestina vincente ci sono dei giocatori che hanno potuto festeggiare con dei ricchi premi. Sono infatti sette i fortunati che hanno centrato il '5': ognuno di loro ha portato a casa ben 30mila euro. Il premio di prima categoria è stato centrato l'ultima volta quasi un anno fa, precisamente il 23 giugno 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Finisce a Montesarchio, in provincia di Benevento, la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto, ossia quello di giovedì 23 maggio: grazie a un terno (e tre ambi) sulla ruota di Napoli, un fortunato giocatore ha centrato un colpo da 117.500 euro. Il podio delle vincite è completato da un terno secco da 90mila euro su Genova, centrato a Caltanissetta, e da una quaterna da 62.500 euro SU Palermo, realizzata a Massa.

Non ci sono soltanto Lotto e SuperEnalotto, anche l'estrazione di giovedì 23 maggio del 10eLotto ha 'regalato' premi in giro per l'Italia. Un 6 Doppio Oro da 25mila euro premia un giocatore del 10eLotto di Bergamo, si tratta della vincita più alta dell’ultimo concorso. Festa anche a Sandrigo, in provincia di Vicenza, con un 9 da 20mila euro, e a Leverano (Lecce) con un 7 Doppio Oro da 12.500 euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni maggio 2019