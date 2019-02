Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 26 febbraio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi martedì 26 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 110,9 milioni di euro attualmente il premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 26 febbraio 2019

13 25 27 52 66 75

Jolly 16 Superstar 69

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi martedì 26 febbraio 2019

Estrazione n°25 del 26/02/2019 NAZIONALE 5 45 34 21 88 BARI 47 76 70 51 22 CAGLIARI 65 47 7 40 43 FIRENZE 25 74 60 57 13 GENOVA 20 51 16 42 28 MILANO 38 13 82 45 48 NAPOLI 6 41 71 58 84 PALERMO 70 51 26 85 45 ROMA 36 48 43 86 82 TORINO 67 21 8 49 75 VENEZIA 33 47 44 60 17

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 26 febbraio 2019

6 7 13 16 20 21 25 33 36 38 41 47 48 51 60 65 67 70 74 76

Numero Oro: 47 Doppio Oro: 47 76

L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha visto i festeggiamenti di tre fortunati giocatori che hanno realizzato altrettanti '5' portando a casa 77.448,24 euro a testa. Le tre vincite sono state centrate a Coriano (Rimini), Cagliari e Aradeo (Lecce).

Centrati poi 654 “4” da 367,14 euro, 24.180 “3” da 29,60 euro, infine, 405.584 “2” da 5,45 euro

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Cordignano, in provincia di Treviso, con la vincita più alta dell'ultimo concorso: un fortunato giocatore ha puntato 3,50 euro complessivi sui numeri 2-14-32-87 sulla ruota di Milano, centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna, per un totale di 65mila euro. Si festeggia anche a Donoratico (LI), dove è stata realizzata una vincita da 23.500 euro. "Tripletta" a Napoli e provincia, con un bottino complessivo di oltre 67mila euro: due giocatori del capoluogo partenopeo e uno di Torre Annunziata hanno centrato tre terni da 22.500 euro ciascuno.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha premiato un giocatore di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, con un 9 da 20mila euro centrato grazie a una giocata da un euro su un'estrazione frequente. Si festeggia anche a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, con un 7 Doppio Oro da 15mila euro, e a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, con un 6 da 10mila euro

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera martedì 26 febbraio 2019.

++ l'estrazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20:00 ++

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 26 febbraio 2019

++ l'estrazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20:00 ++