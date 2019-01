Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 26 gennaio 2019

Lotto e SuperEnalotto: oggi l'estrazione dei numeri vincenti. Come ogni sabato intorno alle venti concosceremo i numeri fortunati. Today seguirà l'estrazione in diretta. La sestina vincente del SuperEnalotto vale la cifra di 96,4 milioni di euro. Se non è record poco ci manca: il jackpot in palio con l'estrazione di oggi, 26 gennaio 2019, è il più alto del mondo. Appuntamento dunque poco dopo le venti per i numeri vincenti. Su questa pagina seguiremo in diretta anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 26 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi sabato 26 gennaio 2019.

17 19 62 72 78 82

Numero Jolly 46

SuperStar 54

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 26 gennaio

Ecco i numeri vincenti del Lotto estratti oggi sabato 26 gennaio 2019

Estrazione n°12 del 26/01/2019 NAZIONALE 33 72 38 18 61 BARI 78 26 34 29 72 CAGLIARI 15 77 67 48 65 FIRENZE 25 33 43 52 70 GENOVA 19 36 53 48 72 MILANO 63 45 71 61 8 NAPOLI 61 20 50 57 74 PALERMO 25 27 30 17 82 ROMA 27 48 20 53 14 TORINO 50 67 27 30 82 VENEZIA 31 75 5 60 56

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 22 gennaio

Ecco dunque i numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi sabato 26 gennaio 2019

15 19 20 25 26 27 31 33 34 36 43 45 48 50 61 63 67 75 77 78

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

78

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

78 26

Estrazione Milion Day oggi

Ecco invece i numeri del concorso Vincicasa

SuperEnalotto, l'ultima estrazione

L'ultima estrazione del SuperEnalotto non ha regalato premi eclatanti: ci sono stati ben 15 punti "5" che hanno fruttato ai fortunato poco più di 11mila euro. Centrato anche un "4 Stella" da 30.724,00 euro.

Il Lotto ha invece premiato un paesino in provincia di Torino, Cafasse, dove - udite udite - sono state centrate due quaterne da 630mila euro e 62.800 euro. E' molto probabile che a centrarle sia stato un solo giocatore.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie