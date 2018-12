Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 27 dicembre

Oggi tornano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Con le feste il calendario dei concorsi ha subito qualche variazione, ma l’estrazione di giovedì 27 dicembre non subirà alcuno spostamento. Dunque occhio ai numeri vincenti. Iniziamo dal SuperEnalotto. Nell’ultima estrazione non è stato realizzato nessun 6 e così il jackpot continua a crescere. Siamo arrivati ormai alla cifra strabiliante di 82,6 milioni di euro. Tanto vale il biglietto con la sestina vincente. Dove si fermerà la dea bendata. E soprattutto: l'agognato 6 si farà vivo in queste vacanze di Natale?

Se in questo ultimo scorcio di anno il SuperEnalotto è stato abbastanza avaro di premi, altrettanto non si può dire del Lotto. L’ultima estrazione (relativa al 24 dicembre) ha portato fortuna a Sesto Fiorentino, in Toscana, dove un giocatore si è portato a casa la bellezza di 520mila euro grazie ad una cinquina sulla ruota di Firenze. Davvero niente male. Si tratta del quinto premio più alto del 2018.

Come sempre Today seguirà in diretta l’estrazione di Lotto e SuperEnalotto di oggi 27 dicembre 2018. Se volete controllare il vostro biglietto non dovrete far altro che dare un’occhiata ai numeri in basso. L’appuntamento è intorno alle venti.

SuperEnalotto

Sestina vincente

36 43 44 49 78 82

Numero Jolly

18

Numero SuperStar estratto

25

I numeri vincenti del Lotto

Estrazione n°155 del 27/12/2018 NAZIONALE 79 50 4 74 23 BARI 45 9 86 60 54 CAGLIARI 22 21 1 38 66 FIRENZE 21 11 51 14 8 GENOVA 71 2 36 7 46 MILANO 78 56 38 50 35 NAPOLI 55 50 7 11 89 PALERMO 61 78 7 59 15 ROMA 68 51 43 2 76 TORINO 81 72 23 3 10 VENEZIA 59 78 87 34 66

10eLotto

Non c'è stato nessun 6, né 5+1. Queste le altre quote del SuperEnalotto.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 5 € 34.240,50 punti 4 370 € 472,91 punti 3 14597 € 36,00 punti 2 243492 € 6,69

Calendario SuperEnalotto gennaio 2019

L’estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019;

L’estrazione di giovedì 25 aprile 2019 è posticipata a sabato 27 aprile 2019;

L’estrazione di sabato 27 aprile 2019 è posticipata a lunedì 29 aprile 2019;

L’estrazione di giovedì 15 agosto 2019 è posticipata sabato17 agosto 2019;

L’estrazione di sabato 17 agosto 2019 è posticipata a lunedì 19 agosto 2019.

Inoltre, l’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 1° maggio 2019 è posticipata a lunedì 6 maggio 2019.