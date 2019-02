Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 28 febbraio 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 28 febbraio 2019: come tutti i giovedì conosceremo i numeri vincenti e le combinazioni estratte. Today.it, a partire dalle ore 20, seguirà in diretta l'ultima estrazione. Su questa pagina potrete controllare i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto e verificare eventuali vincite.

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi è molto attesa, complice il jackpot che continua a salire: ha raggiunto quota 112 milioni di euro. Ricordiamo che il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51.3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie ad un sistema da 45 quote. Staremo a vedere se qualcuno stasera riuscirà a centrare la sestina vincente. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

In basso, poco dopo le venti, troverete tutti i numeri estratti nell'estrazione del Lotto e SuperEnalotto di oggi giovedì 28 febbraio 2019.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 28 febbraio 2019

In diretta su Today.it dalle 20 i numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi giovedì 28 febbraio 2019

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 28 febbraio 2019

In diretta su Today.it dalle 20 i numeri vincenti del Lotto di oggi giovedì 28 febbraio 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 28 febbraio 2019

In diretta su Today.it dalle 20 i numeri vincenti del 10eLotto di oggi giovedì 28 febbraio 2019

L'ultima estrazione del SuperEnalotto, quella di martedì 26 febbraio, non ha regalato nessun 6 né 5+1. A festeggiare, tuttavia, sono stati i cinque fortunati giocatori che hanno realizzato i "5" portandosi a casa 38.533,06 euro a testa. Centrati anche quattro “4 Stella” da 25.963 euro. Nel 2019 ancora manca il jackpot.

Per quanto riguarda, invece, l'ultima estrazione del Lotto, il premio più alto dell'estrazione di martedì 26 febbraio è andato a Casalbordino, in provincia di Chieti, dove un giocatore ha portato a casa 18.500 euro. Tre i numeri giocati: 44-47-60 sulla ruota di Venezia; a Carrara, invece, vanno 12.450 euro grazie ad una combinazione di quattro numeri (38-45-48-82 su tutte le ruote) puntata su terno e quaterna.

Il 10eLotto nell'ultima estrazione ha premiato invece la Sicilia, dove sono state realizzate due vincite a Palermo: la prima da 50mila euro, con un nove oro su un’estrazione frequente e una giocata da 3 euro, mentre la seconda, da 20mila euro, centrata grazie a un nove su un’estrazione frequente e un importo di giocata di 1 euro.

In attesa dell'estrazione di stasera giovedì 28 febbraio 2019, ricordiamo che l'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

