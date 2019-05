Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 28 maggio 2019

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 28 maggio 2019. Come ogni martedì torna l’appuntamento con i numeri vincenti: poco dopo le venti conosceremo tutte le combinazioni estratte e le relative quote. L’estrazione di oggi del SuperEnalotto mette in palio la fantasmagorica cifra di 159,3 milioni di euro. A tanto ammonta il jackpot del concorso Sisal. Occhio dunque ai sei numeri vincenti. In diretta su Today anche l’estrazione di Lotto e 10eLotto (in basso trovate tutte le combinazioni).

Che aggiungere riguardo al SuperEnalotto? L’ultima estrazione non ha regalato molte sorprese: ci sono stati 11 “cinque” da 23mila euro e rotti e poco altro. Nessun 6 né 5+1 come da molto tempo a questa parte. C’è come sempre grande attesa per l’estrazione di questa sera, ma non bisogna dimenticare mai che il SuperEnalotto è un gioco in cui le probabilità di vincere sono estremamente basse (c’è una probabilità su 122 milioni di centrare un 6).

L’ultima estrazione del Lotto ha premiato Montesarchio, in provincia di Benevento, dove un fortunato si è messo in tasca 117mila euro grazie ai numeri 4-44-48-88 usciti sulla ruota di Napoli. Festeggia anche un giocatore di Caltanissetta che ha vinto 115mila euro puntandone però ben 300 in totale.

Quanto al 10eLotto c’è invece da registrare una vincita piuttosto clamorosa. L’ultima estrazione ha infatti regalato la bellezza di 2,5 milioni di euro (avete letto bene) ad un giocatore di Erice, nel Trapanese, che ha centrato un 10 Oro puntando solo tre euro. Si tratta della seconda vincita più alta del 2019.

