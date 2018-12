Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 29 dicembre

L'anno termina con la caccia a un jackpot ricchissimo. Con le feste di fine anno il calendario dei concorsi (SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto) ha subito qualche variazione, ma l’estrazione di oggi sabato 29 dicembre 2018 non subirà alcuno spostamento. Appuntamento su questa pagina alle ore 20 in punto per scoprire insieme tutti i numeri estratti. L'estrazione di giovedì sera del SuperEnalotto si è chiusa senza "6" e il jackpot sale a 83,8 milioni di euro. Il colpo grosso manca da sei mesi: il "6", premio di prima categoria, è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 29 dicembre 2018

Grande attesa per l'ultima estrazione dell'anno: la serata di sabato 29 dicembre non sarà dedicata soltanto all'estrazione del SuperEnalotto, ma vedrà svelati anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Dalle 20 qui, su questa pagina, sarà possibile sapere tutte le combinazioni vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Lotto e 10eLotto, è stato un 2018 di vincite record

E' stato un anno di vincite pazzesche anche per il gioco più antico, quello del Lotto: il 24 dicembre una cinquina, realizzata mettendo in gioco sei numeri, ha pagato ben 520mila euro grazie alla giocata 1-6-11-18-20-88 sulla ruota di Firenze. Si tratta della quinta vincita più alta del 2018, in una classifica guidata dai 640mila euro vinti a Milano lo scorso 17 luglio. Per il 10eLotto invece il primato dell’anno che sta per chiudersi appartiene al milione di euro vinto a Torino lo scorso 23 ottobre.

SuperEnalotto gennaio 2019: calendario estrazioni

Le estrazioni previste da regolamento sono tre alla settimana: il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20.00 e nei giorni di estrazione si può giocare fino alle ore 19.30. Tuttavia nei prossimi sette giorni ci sono modifiche del calendario: in occasione della festività di Capodanno 2019, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno tre modifiche a inizio gennaio.

L'estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L'estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L'estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019;

L'estrazione di giovedì 25 aprile 2019 è posticipata a sabato 27 aprile 2019;

L'estrazione di sabato 27 aprile 2019 è posticipata a lunedì 29 aprile 2019;

L'estrazione di giovedì 15 agosto 2019 è posticipata sabato 17 agosto 2019;

L'estrazione di sabato 17 agosto 2019 è posticipata a lunedì 19 agosto 2019.

Non è tutto: si sa già anche che l’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 1° maggio 2019 è posticipata a lunedì 6 maggio 2019.