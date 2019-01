Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 29 gennaio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi martedì 29 gennaio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 97,5 milioni di euro al settimo posto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera martedì 29 gennaio 2019.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 29 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi martedì 29 gennaio 2019

6 11 29 65 87 90

Jolly 15 Superstar 67

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi martedì 29 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del Lotto estratti oggi martedì 29 gennaio 2019

Estrazione n°13 del 29/01/2019 NAZIONALE 16 9 68 19 86 BARI 31 38 14 83 57 CAGLIARI 63 44 25 55 16 FIRENZE 57 49 69 63 37 GENOVA 74 67 75 59 42 MILANO 23 26 7 76 29 NAPOLI 7 48 81 3 79 PALERMO 88 74 82 17 80 ROMA 34 38 71 57 44 TORINO 85 26 43 14 36 VENEZIA 49 70 53 66 32

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 29 gennaio

Ecco dunque numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi martedì 29 gennaio 2019

7 14 23 25 26 31 34 38 44 48 49 57 63 67 69 70 74 75 85 88

Numero Oro:31 Doppio Oro: 31 38

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 26 gennaio ha visto tre fortunati giocatori centrare il '5' da 73mila euro. I premi sono finiti in provincia di Torino, (Venaria Reale), Brescia (Borgo San Giacomo), Viterbo (Soriano nel Cimino). Ad oggi la vincita più alta del 2019 rimane quella centrata lo scorso 5 gennaio a Giugliano di Napoli dove sono "piovuti" 220mila euro.

L'ultima estrazione del Lotto è stata condizionata un'altra volta dall'uscita di un numero centenario, il 50 sulla ruota di Torino che dopo 148 turni nell'estrazione di sabato 26 gennaio ha portato i premi complessivi della serata a più di 10 milioni di euro.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto invece un giocatore indovinare ben 9 numeri su 10. È successo a Santeramo in Colle, in provincia di Bari dove un fortunato giocatore ha portato a casa 20mila euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

