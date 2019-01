Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 3 gennaio

Le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto hanno subìto alcune variazioni di calendario in seguito alle festività di inizio anno. La normale programmazione delle estrazioni (che di solito avvengono ogni martedì, giovedì e sabato) è stata infatti modificata. Facciamo ordine. Ieri, mercoledì 2 gennaio 2019, sono stati estratti i numeri del Lotto e del 10eLotto (che vi mostriamo in questo articolo), mentre oggi giovedì 3 gennaio 2019 ci sarà anche l'estrazione del SuperEnalotto. Niente "6" al SuperEnalotto nell'estrazione del 29 dicembre 2018, l'ultima dell'anno, e il jackpot per l'estrazione di questa sera varrà dunque 84,6 milioni di euro, nono nella storia del gioco e secondo premio in Europa. Su questa pagina, come sempre, la diretta dell'ultima estrazione a partire dalle ore 20.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 3 gennaio 2019

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, giovedì 3 gennaio 2019, in diretta su questa pagina dalle ore 20.

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di mercoledì 2 gennaio

Come detto all'inizio, stasera ci sarà l'estrazione del SuperEnalotto. Ma ecco i numeri estratti ieri al Lotto e 10eLotto. Tutti i numeri vincenti di mercoledì 2 gennaio 2019.

Estrazione n°1 del 02/01/2019 NAZIONALE 52 36 86 29 63 BARI 48 1 56 51 64 CAGLIARI 29 8 74 81 21 FIRENZE 53 73 3 8 25 GENOVA 28 65 66 74 69 MILANO 16 73 54 31 30 NAPOLI 21 1 20 85 14 PALERMO 22 16 67 49 68 ROMA 64 28 40 41 58 TORINO 8 51 35 85 86 VENEZIA 68 46 83 62 16







Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti

Le estrazioni previste da regolamento sono tre alla settimana: il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20.00 e nei giorni di estrazione si può giocare fino alle ore 19.30. Tuttavia ci sono modifiche del calendario, non solo per il mese di gennaio. Ecco il calendario delle estrazioni con le modifiche per i giorni festivi.

L’estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019;

L’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019;

L’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019;

L’estrazione di giovedì 25 aprile 2019 è posticipata a sabato 27 aprile 2019;

L’estrazione di sabato 27 aprile 2019 è posticipata a lunedì 29 aprile 2019;

L’estrazione di giovedì 15 agosto 2019 è posticipata sabato 17 agosto 2019;

L’estrazione di sabato 17 agosto 2019 è posticipata a lunedì 19 agosto 2019.

Anche l’estrazione speciale del SuperEnalotto denominata SiVinceTutto SuperEnalotto di mercoledì 1° maggio 2019 è posticipata a lunedì 6 maggio 2019.