Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 5 febbraio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi martedì 5 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 100,8 milioni di euro al sesto posto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera martedì 5 febbraio 2019.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi martedì 5 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi martedì 5 febbraio 2019

11 21 34 46 50 86

Jolly 55 Superstar 5

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi martedì 5 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del Lotto estratti oggi martedì 5 febbraio 2019

Estrazione n°16 del 05/02/2019 NAZIONALE 12 9 27 67 74 BARI 63 75 54 64 2 CAGLIARI 20 50 70 69 41 FIRENZE 86 60 26 73 90 GENOVA 40 90 62 15 72 MILANO 39 15 66 34 35 NAPOLI 36 29 32 44 79 PALERMO 88 62 23 83 67 ROMA 25 69 37 17 74 TORINO 62 23 33 22 28 VENEZIA 54 45 74 4 63

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 5 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi martedì 5 febbraio 2019

15 20 23 25 29 36 39 40 45 50 54 60 62 63 69 70 75 86 88 90

Numero Oro: 63 Doppio Oro: 63 75

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di sabato 2 febbraio ha visto tre fortunati giocatori centrare il '5' da 73.948,14 euro. Le vincite sono state realizzate in provincia di Milano a Taggia, a Catania e a Ribera (Agrigento). Centrati anche 4 “4 Stella” da 42.286,00 euro mentre il premio in palio oggi ha scalzato dal sesto posto i 100 milioni vinti a Catania nell’ottobre del 2008.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Molfetta grazia ad una quaterna da 62.500 grazie alla combinazione 3, 41, 42, 90 giocata sulla ruota di Bari. È proprio l'uscita del 41 su Bari ad aver carattarizzato l'estrazione di sabato 2 febbraio: assente da 97 appuntamenti, ha regalato vincite a pioggia nell’ultimo concorso del Lotto, basti pensare che su un montepremi da oltre 10,5 milioni di euro, più di 3,2 milioni sono stati distribuiti dalla ruota pugliese

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto invece un giocatore indovinare ben 9 numeri su 10. È successo a Milazzo, in provincia di Messina dove un fortunato giocatore ha portato a casa 100mila euro.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

