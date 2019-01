Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 5 gennaio 2019

Cresce l'attesa per le estrazioni di oggi sabato 5 gennaio 2019 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Come sempre, potrete seguire la diretta dell'ultima estrazione su questa pagina a partire dalle ore 20. Nell'ultima estrazione del SuperEnalotto non si è registrato nessun 6 né 5+ e il jackpot è salito alla cifra di 86,3 milioni di euro, nono nella storia del gioco e primo premio al mondo. A festeggiare, dopo il primo concorso dell'anno, sono i quattro fortunati giocatori che hanno centrato i 5 e che portano a casa 54.857,47 euro a testa. Una vincita è stata realizzata online, mentre le altre schedine vincenti sono state giocate a Casoria, in provincia di Napoli. In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 5 gennaio 2019, ricordiamo che il premio di prima categoria è stato centrato due volte nel corso del 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e il 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi sabato 5 gennaio 2019

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi sabato 5 gennaio 2019 a partire dalle ore 20.

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi sabato 5 gennaio

I numeri vincenti del Lotto nell'estrazione di oggi sabato 5 gennaio 2019 a partire dalle ore 20.

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 5 gennaio

I numeri vincenti del 10eLotto nell'estrazione di oggi sabato 5 gennaio 2019 a partire dalle ore 20.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.