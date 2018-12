Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di giovedì 6 dicembre

Come ogni giovedì della settimana, anche oggi 6 dicembre 2018 torna l'appuntamento con le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. C'è grande attesa soprattutto per la lotteria più amata dagli italiani che per l'estrazione numero 146 di giovedì 6 dicembre mette in palio un super jackpot da 73,1 milioni di euro. Il premio sul piatto per la fatidica sestina vincente è ancora il più alto d'Europa e in decima posizione tra le vincite più alte di sempre nella storia del concorso Sisal. Da questo punto di vista il 2018 è stato un anno abbastanza generoso considerando che sono state due le vincite di categoria centrate con il Superenalotto, per un totale di oltre 181 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti

Avete giocato la vostra schedina? Volete controllare i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto? Su questa pagina è possibile controllare i numeri estratti oggi, giovedì 6 dicembre, per tutti e tre i concorsi.

Estrazione Superenalotto di oggi giovedì 6 dicembre 2018

COMBINAZIONE VINCENTE: 10 30 44 45 47 49

NUMERO JOLLY: 15

NUMERO SUPERSTAR: 74

Estrazione del Lotto di oggi giovedì 6 dicembre 2018

NAZIONALE 81 23 45 71 14 BARI 51 21 12 10 62 CAGLIARI 60 85 81 12 43 FIRENZE 62 17 11 28 39 GENOVA 12 67 63 42 28 MILANO 87 42 58 32 37 NAPOLI 74 12 27 16 3 PALERMO 59 89 41 79 52 ROMA 7 51 39 37 38 TORINO 67 29 15 14 70 VENEZIA 33 35 6 3 58



Estrazione numeri 10eLotto di oggi giovedì 6 dicembre 2018

7 11 12 17 21 29 33 35 42 51 59 60 62 63 67 74 81 85 87 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 51

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 51 21

A Natale estrazione 'speciale'

In attesa di scoprire i numeri estratti stasera, ricordiamo che in occasione di Natale con l'estrazione del 22 dicembre 2018 saranno istituiti 100 premi istantanei straordinari da 100mila euro ciascuno. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso n. 153. Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar giocata.

Ricordiamo inoltre che l’estrazione del gioco del Lotto di martedì 25 dicembre 2018 sarà anticipata a lunedì 24 dicembre 2018: la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 18.00 e l’estrazione sarà effettuata alle ore 18.30. Sempre in occasione delle festività l'estrazione del concorso n. 147 di sabato 8 dicembre è stata posticipata a lunedì 10 dicembre 2018.

Inoltre sono state pubblicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le modifiche alle date delle estrazioni del SuperEnalotto per l’anno 2019: l'estrazione di martedì 1° gennaio 2019 è posticipata a giovedì 3 gennaio 2019; l’estrazione di giovedì 3 gennaio 2019 è posticipata a sabato 5 gennaio 2019; l’estrazione di sabato 5 gennaio 2019 è posticipata a lunedì 7 gennaio 2019