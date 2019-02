Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 febbraio 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi giovedì 7 febbraio 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 101,9 milioni di euro attualmente il secondo premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazione SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi giovedì 7 febbraio 2019

9 26 27 49 54 76

Jolly 51 Superstar 9

Estrazione Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del Lotto estratti oggi giovedì 7 febbraio 2019

Estrazione n°17 del 07/02/2019 NAZIONALE 37 84 30 3 86 BARI 6 69 36 58 54 CAGLIARI 87 4 65 57 31 FIRENZE 32 12 90 80 7 GENOVA 26 74 45 15 84 MILANO 28 19 74 31 55 NAPOLI 23 13 44 62 12 PALERMO 16 1 90 72 7 ROMA 16 32 82 45 66 TORINO 30 81 63 57 6 VENEZIA 90 40 78 68 46

Estrazione 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 febbraio

Ecco dunque numeri vincenti del 10eLotto estratti oggi giovedì 7 febbraio 2019

1 4 6 12 13 16 19 23 26 28 30 32 36 40 65 69 74 81 87 90

Numero Oro: 6

Doppio Oro: 6 69

L'ultimo "6" al SuperEnalotto risale al 23 giugno dello scorso anno ( 51,3 milioni di euro distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote). L'ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 5 febbraio ha visto ben cinque fortunati giocatori centrare il '5' da oltre 38mila euro ciascuno.

L'ultima estrazione del Lotto ha premiato Bergamo grazie ad una cinquina realizzata sulla ruota Nazionale da 39.225 euro. Con un terno su Torino si festeggia invece a Milano, grazie a un premio da 31.250 euro, il podio è completato da un altro terno su Torino da 22.500 euro che premia un giocatore di Monleale (Alessandria).

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto invece un giocatore indovinare ben 10 numeri grazie ad un '8' e "doppio oro" . È successo a Caserta dove è finito il premio da 60mila euro. Due 'nove' regalano invece 20mila euro a Augusta (SR), e a Cerveteri (RM), stessa vincita per un 'otto' indivinato a Genova.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera giovedì 7 febbraio 2019.

++ l'estrazione avverrà in diretta a partire dalle ore 20:00 su questa pagina ++

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie