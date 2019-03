Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 marzo 2019

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto, torna oggi giovedì 7 marzo 2019 l'appuntamento più atteso con la lotteria più amata dagli italiani: dalle 20:00 conosceremo i numeri vincenti di Lotto SuperEnalotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto rimane la più attesa complice il jackpot che mette in palio 115,4 milioni di euro attualmente il premio in palio più alto in Europa e sesto tra i più ricchi nella storia del gioco. In diretta su questa pagina anche le estrazioni del Lotto e le estrazioni del 10eLotto.

Estrazioni SuperEnalotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 marzo 2019

++ SupernEnalotto l'estrazione in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20:00 ++

Estrazioni Lotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 marzo 2019

Estrazioni 10eLotto: i numeri vincenti di oggi giovedì 7 marzo 2019

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo i numeri vincenti estretti nell'ultimo concorso di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

L'ultima estrazione del SuperEnalotto ha visto i festeggiamenti di otto '5' da 24.909,70 euro. Centrato anche un '4 Stella' da 16.404,00 euro. Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

Intanto sta scandendo il tempo per un fortunato vincitore della provincia di Lecce che ha giocato online su Sisal.it a SuperEnalotto e non si è ancora presentato per la riscossione della vincita realizzata nel concorso n. 150 di sabato 15 dicembre 2018. Mancano solo 9 giorni per riscuotere una vincita da oltre 70 mila euro. La giocata, di importo pari a 2,00€, è stata effettuata venerdì sera 14 dicembre intorno alle ore 22.00 tramite l’App SuperEnalotto. Un piccolo indizio per cercare di ricordare e non perdere l’occasione di riscuotere un premio che potrebbe contribuire a far pensare un po’ più serenamente al futuro.

L'ultima estrazione del Lotto ha visto l'uscita del 90 sulla ruota di Milano, il numero da sempre più seguito dagli appassionati del Lotto e che ha premiato con vincite per oltre 2,5 milioni di euro. La vincita più alta a Sciacca, in provincia di Agrigento, ha premiato un fortunato giocatore ha centrato una quaterna da oltre 50mila euro.

L'ultima estrazione del 10eLotto ha visto come protagonista Milano: nel capoluogo lombardo è stata centrata la vincita più alta di giornata, 30mila euro arrivati grazie a una combinazione di otto numeri, tutti indovinati. A seguire, tre vincite da 20mila euro, finite a Borgoratto Alessandrino (AL), a Crotone e a Napoli.

Arriviamo dunque all'attesa estrazione del Lotto e SuperEnalotto di questa sera giovedì 7 marzo 2019.

In attesa dell'estrazione di questa sera ricordiamo il calendario delle prossime estrazioni di Lotto e SuperEnalotto e 10eLotto.

L'estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30. Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (e dunque il martedì, il giovedì e il sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime notizie

