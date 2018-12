Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di sabato 8 dicembre

Come ogni sabato, anche oggi è prevista l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Dove si fermerà questa volta la dea bendata? Su questa pagina potete controllare i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, sabato 8 dicembre 2018. Le combinazioni saranno caricate sul sito subito dopo l’estrazione. Se avete giocato la vostra schedina dunque siete nel posto giusto per sapere se siete stati o no baciati dalla fortuna. L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, giorno dell’Immacolata, è particolarmente attesa e il motivo è molto semplice: il biglietto vincente vale 74,3 milioni di euro: si tratta del premio più alto d’Europa e il decimo nella storia del gioco.

Inutile dire che l’agognato “6” si fa attendere da un bel po’ di tempo: quest’anno è stato centrato solo due volte. Qualcuno forse ricorderà la mega vincita del 17 aprile scorso a Caltanissetta, dove finirono oltre 130 milioni. La sestina magica è stata poi centrata un’altra volta lo scorso 23 giugno, questa volta però grazie ad un sistema di quote: i 51,3 milioni di euro del jackpot sono stati distribuiti in diverse zone d’Italia. Oltre ai numeri vincenti del SuperEnalotto, poco dopo le venti su questa pagina troverete anche le combinazioni di Lotto e 10eLotto.