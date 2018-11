Estrazioni di oggi di Lotto e SuperEnalotto: ecco i numeri vincenti

Tornano le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Qui potete seguire in diretta l'estrazione di oggi giovedì 8 novembre 2018. Ricordiamo che per la sestina vincente del SuperEnalotto il jackpot è salito a 61 milioni e 100mila euro. Il premio di prima categoria - quello che resta il sogno di tutti, quasi impossibile da realizzare - è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Vi ricordiamo che potete verificare le vincite utilizzando il sito di Lottomatica (qui il link).

Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 8 novembre 2018

Di seguito, i numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto estratti stasera (giovedì 8 novembre 2018).

Lotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del Lotto di giovedì 8 novembre 2018, concorso n. 134: ecco i numeri vincenti

Estrazione n°134 del 08/11/2018 NAZIONALE 11 59 24 3 66 BARI 33 57 67 31 38 CAGLIARI 50 51 81 29 16 FIRENZE 53 27 81 89 77 GENOVA 12 29 5 17 62 MILANO 7 81 60 41 44 NAPOLI 86 2 14 81 3 PALERMO 2 70 13 59 17 ROMA 1 3 62 35 28 TORINO 76 58 63 29 37 VENEZIA 52 57 28 6 25

10eLotto, i numeri estratti oggi

Estrazione 10eLotto n°134 del 08/11/2018

1 2 3 5 7 12 27 29 33 50 51 52 53 57 58 67 70 76 81 86

Numero Oro 33 Doppio Oro 33 57

Supernenalotto, i numeri estratti oggi

L'estrazione del supernEnalotto di giovedì 8 novembre 2018, concorso n. 134: ecco la sestina vincente:

11 15 20 27 45 59

Jolly 7 Superstar 85