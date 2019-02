Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 9 febbraio 2019

Estrazione oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. È sabato, è giorno di estrazioni di Lotto, di SuperEnalotto e anche di 10eLotto, torna sabato 9 febbraio 2019 l'appuntamento molto atteso con i giochi e le lotterie più amate dagli italiani: dalle 20 conosceremo i numeri vincenti. Il jackpot ha ormai sfondato quota 100 milioni: una cifra da urlo. L'estrazione di stasera è in diretta su questa pagina.

Il Jackpot del SuperEnalotto non ferma la sua corsa e vola per la precisione a 103,2 milioni di euro, secondo premio in palio più alto in Europa e sesto nella storia del gioco. Nessuno ha centrato la sestina vincente nel concorso del 7 febbraio 2019, ma hanno ugualmente fatto festa i tre fortunati giocatori che hanno centrato i 5 e che portano a casa 62.215,77 euro a testa. Le tre vincite sono state realizzate a Chiavari, in provincia di Genova, a Ciampino, in provincia di Roma, e a Bari.

Manca da tanto il 6 del SuperEnalotto. Basti pensare che il premio di prima categoria è stato assegnato l’ultima volta il 23 giugno 2018, quando furono 51,3 i milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. Nel 2019 ancora manca il Jackpot, ma dall’inizio dell’anno solo con le vincite di seconda categoria più ricche (5 e 5 Stella) i giocatori sono stati premiati con oltre 2 milioni di euro. Stasera, sabato 9 febbraio 2019, l'estrazione di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto è in diretta su questa pagina.

Lotto, i numeri ritardatari

L'80 su Genova si conferma in vetta alla classifica dei centenari del Lotto, con 139 estrazioni di ritardo, seguito dall'11 su Venezia a 111 e dalla coppia 34 su Palermo e 67 su Napoli, entrambi a 105 turni di assenza. Chiude la top five dei massimi ritardatari del Lotto il 42 su Roma, a 102. Tra i numeri più assenti, tornati nel concorso del 7 febbraio 2019, c'è l'84 su Genova che si fa rivedere dopo 94 estrazioni. Tra le combinazioni numeriche più significative secondo gli appassionati del Lotto (e in Italia sono tanti) c'è il terno in figura 3 sulla ruota Nazionale (84-30-3) e il terno in figura 1 su Milano (28-19-55).

SiVinceTutto SuperEnalotto, chi è il vincitore di Tortoreto

Il mistero è stato svelato. “Tortoreto è un paesino molto piccolo, e nonostante la mia attività sia vicino il mare, in questo periodo dell’anno non è molto trafficata e, in genere, a frequentare l’attività sono prettamente persone del posto. Il vincitore del “6”, infatti, è un nostro concittadino che frequenta assiduamente l’attività. Un cliente molto affezionato che da due anni gioca sempre gli stessi numeri. L’importo giocato per questa vincita è stato di 5 euro, con esattezza il vincitore ha giocato due schedine, spendendo lo stesso importo per ognuna, ed una di queste era quella fortunata”. Lo dice ad Agimeg Franco Cappelletti, titolare dell’esercizio commerciale “Angela Chic”, di Tortoreto, (Napoli), in cui sono stati vinti 83.810,33 euro al concorso SiVinceTutto Superenalotto di mercoledì 6 febbraio, con un “6”. SiVinceTutto è un gioco abbinato al SuperEnalotto che si svolge normalmente ogni mercoledì.

​Le regole del SuperEnalotto

Il SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro.