Estrazioni oggi Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri di giovedì 22 novembre

Come ogni giovedì alle 20 è prevista l’estrazione dei numeri di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. E come sempre su questa pagina potete controllare se siete in possesso dei numeri fortunati. Un’eventualità remota, intendiamoci, ma comunque possibile. Veniamo al dunque. A quanto ammonta il jackpot del SuperEnalotto? Ebbene, la posta in palio per l’estrazione di oggi, 22 novembre 2018, è di 67 milioni di euro, centesimo più centesimo meno. Si tratta del tredicesimo premio più alto nella storia del gioco nonché del jackpot più alto d’Europa.

Ricordiamo comunque che le probabilità di fare 6 al SuperEnalotto sono pressoché nulle: solo una su 622.614.630. Anche le probabilità di realizzare un 5+1 sono molto vicine allo zero (una su 103 milioni), mentre aumentano per le altre vincite (1 su 1.250.230 per il “5”).

Nell’ultima estrazione, le vincite più alte le ha regalate il 10eLotto. A Rende, Cosenza, sono stati vinti 250mila euro grazie ad un nove, mentre a Ischia un giocatore ha vinto 100mila euro. Il Lotto ha invece portato fortuna a Sabaudia, in provincia di Latina, dove un fortunato si è portato a casa 130mila euro.

I numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: estrazione di oggi, 22 novembre 2018.

Sestina vincente

15 24 28 34 56 73

Numero Jolly

51

Numero SuperStar estratto

32

I numeri del Lotto

Estrazione n°140 del 22/11/2018 NAZIONALE 48 43 70 85 28 BARI 9 62 56 36 86 CAGLIARI 17 88 83 9 60 FIRENZE 28 29 53 81 65 GENOVA 62 53 65 15 21 MILANO 87 40 70 53 64 NAPOLI 16 21 22 25 19 PALERMO 26 65 4 70 9 ROMA 6 45 40 62 59 TORINO 22 51 5 26 71 VENEZIA 89 1 40 69 43

10eLotto