La dea bendata "europea" bacia Bari: maxi-vincita

Niente "5+2" nel concorso EuroJackpot di venerdì 19 ottobre 2018, e il Jackpot per il prossimo concorso sarà da 90 milioni di euro, una cifra che non è destinata a crescere, visto che il gioco ha un “tetto” fissato proprio a 90 milioni, ma che renderà più ricchi i 5+1, la categoria successiva di premio avrà in eredità la quota di jackpot eccedente a partire dalla prossima estrazione.

A far festa, riferisce Agipronews, sono i 15 giocatori che hanno centrato i "5+1" e che portano a casa 172.489 euro a testa. Uno dei fortunati è anche in Italia, con la schedina vincente convalidata a Bari, nella Tabaccheria Di Pinto in via Giuseppe Capruzzi 136.

Ultima estrazione EuroJackpot

I NUMERI ESTRATTI VENERDI 19 OTTOBRE 2018 ALL'EUROJACKPOT

09, 12, 28, 32, 48. Euro Numeri 07, 08

QUOTE

Nessun 5+2

15 5+1 da 172.489,90 euro

19 5+0 da 48.061,20 euro

10eLotto, festa a Roma e Verbania

Numeri diversi, ma vincita identica per due giocatori del 10eLotto di Roma e Verbania nell’ultimo appuntamento, che grazie a due 9 Oro portano a casa 50mila euro a testa. Altre due vincite gemelle da 20mila euro premiano Fontanella (Bergamo, con un 8 Doppio Oro) e Rivoli (Torino, con un 9).

Complessivamente nell’ultimo concorso le vincite sono state di oltre 26 milioni di euro, mentre da inizio anno il montepremi sfiora i 3,5 miliardi.