Bruxelles accusa: "Pochi rimpatri? Colpa dell'Italia, mancano i centri di detenzione"

E' un messaggio duro quello che arriva all'Italia dalla Commissione europa sull'immigrazione. Il direttore alla Migrazione e protezione dell'esecutivo comunitario Laurent Muschel, intervenuto a margine della presentazione del Rapporto sui dieci anni di vita dello European Migrant Network, ha bacchettato l'Italia, invitandola a fare la propria parte per quanto riguarda i rimpatri.

"Tutti gli Stati membri - ha affermato Muschel all'Ansa - rimpatriano verso il Bangladesh. I rimpatri dall'Italia verso Bangladesh, Pakistan o Afghanistan invece sono nulli perché mancano i centri di detenzione".

La riforma del Regolamento di Dublino: "l'Italia non cambi strada"

Se il futuro governo del Belpaese viene invitato a fare di più sul fronte dei centri di detenzione, al tempo stesso non dovrebbe cambiare la barra sul timone che comanda la difficile riforma del Regolamento di Dublino, quello che definisce le pratiche per l'Asilo. Una modifica che, dopo l'approvazione da parte del Parlamento Ue nella direzione richiesta dal precedente governo, ma anche da gran parte dello scacchiere politico italiano (almeno quello di allora: i grillini votavano contro nella plenaria di Strasburgo di novembre mentre gli eurodeputati della Lega si astenevano), è rimasta arenata in Consiglio, con i 28 che non si mettono d'accordo, come spiega EuropaToday.

"L'orologio corre - ha affermato intervenendo al medesimo evento il Commissario Ue agli interni Dimitris Avramopoulos - è tempo che gli stati membri si affrettino" a trovare una posizione comune sulla revisione del Regolamento di Dublino. Sulla riforma, ha insistito il Commissario, "il Parlamento europeo ha già espresso una posizione comune, ed è al fianco della Commissione. E' arrivato il momento che anche i Paesi" trovino un accordo: "questo non risolve tutto, ma è una parte della soluzione".