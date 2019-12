Weekend del 21 e 22 dicembre alla portata di tutti: cosa fare a Roma

Villaggi di Natale, escape room sorprendenti e pause golose a prezzi scontatissimi.

Se hai voglia di mangiare qualcosa di sfizioso, del tutto diverso dai piatti che mangerai il 24 e il 25 dicembre, ti suggeriamo un posto esotico: Spanish Yard- Restaurant & Tapas Bar. Un locale di cucina spagnola, atmosfera frizzante e divertimento assicurato.

Per vivere 60 minuti di adrenalina pura, ti suggeriamo di non perderti l'L'Esorcista Parte 1, Le origini del male - Escape Room. Una real movie experience da vivere in gruppo. Un'esperienza fortemente interattiva, con attori dal vivo ed effetti speciali, ad un prezzo davvero conveniente.

E, infine, per chi volesse immergersi a pieno nella magica atmosfera natalizia, sono due i suggerimenti che vogliamo darvi: Cinecitta World apre le porte alle luci e all’atmosfera più incantata dell’anno. Ambientazione, decorazioni, spettacoli ed eventi di Natale per grandi e piccini da non perdere. Per chi desidera fare una gita fuori porta, invece, Chianciano Terme propone un percorso unico, che farà divertire e sognare tutta la famiglia.