Week end dell'Immacolata: idee e consigli su cosa fare a Roma e dintorni

Mangiare insieme alle persone amate potrebbe essere il punto di partenza per un weekend all’insegna della convivialità e della spensieratezza. Ma dove andare con la minaccia della pioggia incombente? Magari in un posto che ci riporti un po’ di esotico nel cuore: Spanish Yard- Restaurant & Tapas Bar è la risposta giusta: cucina spagnola, atmosfera frizzante e divertimento assicurato. Spanish Yard- Restaurant.

Se invece la voglia è quella di gustare un po’ di Oriente in una variante fusion tra cinese e giapponese il ristorante La Dogana Food è l’opzione suggerita. La Dogana Food.

Per gli amanti della cucina nostrana l’invito suggerito è al Ristorante Mucca Pazza Monteverde: un menù che spazia dalle pizze, agli hamburger, ai primi tutto in chiave tradizionale. Ristorante Mucca Pazza Monteverde.

Se invece si ha in mente una cena più chic e una location più ricercata, la proposta è Castello Miramare, un menù a tutto pesce che promette una bella esperienza tutta di gusto! Castello Miramare.

E dopo cena che si fa? Ma si va a teatro ovviamente! Il Teatro de’Servi propone lo spettacolo L’ho fatto per il mio Paese, una tragicommedia che mette in scena in chiave comica l’uomo medio italiano e la mediocrità dei nostri giorni.

Al Palladium di Roma invece va In scena la Città, uno spettacolo che nella bellezza delle città pone la definizione del sé di ciascuna persona.

Il Teatro Tirso de Molina propone invece lo spettacolo Qualcosa in comune, una commedia che promette divertimento ma anche un po’ di amaro in bocca.

Mastro Don Gesualdo invece è la proposta del teatro Quirino: una rilettura scenica dell’uomo che, mai stanco, si è fatto tutto da sé. Sullo sfondo di tutto ciò resta la magia del Natale e per chi vuole godersi questo incanto, Cinecitta World apre le porte alle luci e all’atmosfera più incantata dell’anno. Per chi opta una gita fuori porta, tappa suggerita è ChristmasLand per vivere fino in fondo il fascino del Natale a Gubbio. Anche Chianciano Terme propone un tuffo nella meraviglia che promette di far sognare grandi e piccini.

