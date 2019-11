Cittadinanza onoraria, il rifiuto di Ezio Greggio: "Rispetto per Liliana Segre"

Ezio Greggio non ha avuto dubbi. "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me". Lo afferma il conduttore tv dopo le polemiche per la decisione del Comune di Biella di conferirgli la cittadinanza onoraria, sabato prossimo, mentre nei giorni scorsi lo stesso ente locale aveva 'bocciato' la proposta di conferire l'onorificenza alla senatrice a vita Liliana Segre.

"Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno - continua Greggio - anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento”.

Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella

Cosa è successo? Il sindaco di Biella Claudio Corradino (Lega) e la sua giunta avevano deciso di conferire sabato 23 novembre la cittadinanza onoraria al conduttore tv "per la popolarità televisiva come conduttore, giornalista, attore e regista; per il suo costante impegno con l’associazione dedicata ai bambini prematuri; per aver contribuito a diffondere in Italia e nel mondo il nome di Biella". Fin qui, nulla di strano.

Tuttavia una settimana fa la stessa cittadinanza è stata negata alla senatrice a vita Liliana Segre, perché giudicata "strumentale". Alessio Ercoli, capogruppo della Lega, aveva detto: "Nulla contro la senatrice Segre, la mozione presentata credo sia avvilente nei suoi stessi confronti. Biella lo sta facendo solo sull’inutile onda del consenso".

Ezio Greggio tempo fa aveva raccontato che il padre Nereo era stato soldato in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale, poi si era rifiutato di tornare in Italia per combattere contro i partigiani. Per oltre tre anni fu imprigionato in un campo di concentramento in Germania.

"Incredibile. Il sindaco di Biella nega la cittadinanza a Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto, ma non esita a darla, in pompa magna, con festante annuncio sul sito istituzionale, a Ezio Greggio". Lo scrive in un post su Fb la sottosegretaria all'Istruzione, Lucia Azzolina. "Senza nulla togliere al noto conduttore tv, che certamente sa fare il suo lavoro, che ha contribuito a diffondere il nome di Biella, come rileva il sindaco, ed è anche impegnato nel sociale, si fa fatica a capire perché a lui sì e alla Segre no - conclude - Il senso delle istituzioni avrebbe imposto altre scelte".

Ci ha pensato lo stesso Greggio a spegnere le polemiche (dimostrando forse di avere più sensibilità istituzionale di alcuni esponenti politici).