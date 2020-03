F1, cancellato il Gp di Melbourne. Hamilton: "È la decisione giusta"

Cancellato il Gp d’Australia di Formula 1. La decisione era già nell’aria, in seguito alla positività di un meccanico della McLaren al Coronavirus, accertata a Melbourne giovedì alla vigilia delle prime prove libere. Gli organizzatori hanno indugiato a lungo, ma alla fine hanno optato per lo stop. Il calendario del Mondiale cambia dunque di nuovo, considerato che anche il Gp della Cina era stato in precedenza rinviato a data da destinarsi.

"Purtroppo, questa è la decisione giusta", ha commentato il campione della Mercedes Lewis Hamilton dopo l'ufficialità del rinvio. "Nessuno di noi vuole questo, ma dobbiamo essere realisti e mettere la salute davanti a tutto - ha aggiunto -. E' una situazione molto grave con persone che muoiono ogni giorno". Anche la Ferrari in un comunicato ha espresso "pieno supporto" alla decisione presa dalla Fia e dalla Formula 1 insieme agli organizzatori della gara di Melbourne. "La priorità è la sicurezza dei membri di tutti i team, considerato che la pandemia da Covid-19 continua a diffondersi rapidamente", ha sottolineato il team di Maranello.

Australia, sale a 156 il numero dei contagiati

Intanto il numero delle persone contagiate dal coronavirus in Australia, è salito a 156 compresi tre morti. Lo ha reso noto il dipartimento della Sanità australiano, registrando un aumento di 126 casi rispetto a ieri.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in New South Wales, 77 solo questa mattina. Il virus dunque si sta spostando anche al Sud, e non è una buona notizia. Anche il ministro degli Interni dell'Australia, Peter Dutton, è risultato positivo al test per il coronavirus. Lo ha detto lo stesso Dutton in una nota, spiegando di essersi svegliato con la ''febbre e il mal di gola. Ho contattato immediatamente il ministero della Salute''. Dutton è ricoverato.