Face App, è boom: come scaricare ed usare l'applicazione per cambiare sesso

Face App, l'applicazione per cambiare i lineamenti del volto, lancia un nuovo trend: prima il filtro che invecchiava il viso, ora quello che consente di cambiare genere, da uomo a donna e viceversa. Lo sanno bene i frequentatori dei social network, ma anche quelli del mondo dello spettacolo, visto il boom che l'app ha avuto tra attori, cantanti ed influencer. Il gioco ora è modificare le fotografie sfruttando l'intelligenza artificiale e passando così al genere opposto.

Come scaricare FaceApp

Scaricando FaceApp, disponibile per iOS e Android, si accede a un menù che prevede anche l'opzione 'sesso': una volta scelta la foto da modificare, basterà un clic sulla versione maschile o femminile per ottenere l'effetto desiderato. La foto può essere poi salvata e condivisa sui social o sulle chat.

Il nuovo tormentone è già iniziato e porta con sé vecchi interrogativi sulla questione privacy e dubbi sulla sicurezza dell'app. FaceApp è prodotta da Wireless Lab, società basata a San Pietroburgo fondata a diretta da Yaroslav Goncharov, ex dirigente di Yandex, il principale motore di ricerca in Russia. Appena scaricata, l'app chiede l'autorizzazione di accedere alle foto conservate sullo smartphone, in modo da poterle modificare con i filtri.

L'applicazione inizialmente non ha fornito informazioni precise su che fine facessero le foto caricate dagli utenti. Ma dopo il boom del filtro 'invecchiamento' aveva rimarcato di non condividere dati dell'utente con terze parti e che "i dati dell'utente non vengono trasferiti in Russia", assicurando inoltre che entro 48 ore dall'uso i dati vengono cancellati dal suo cloud.