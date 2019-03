"Erba velenosa nei fagiolini surgelati": buste ritirate dai supermercati

Lotti di fagiolini surgelati ritirati dai supermercati. L'avviso sul sito del ministero della salute è stato pubblicato oggi, mercoledì 20 marzo 2019. Il motivo della segnalazione è "richiamo per rischio chimico". La potenziale presenza di un’erba tossica è stata segnalata in alcuni lotti di fagiolini surgelati commercializzati in Italia da Eurospin Italia Spa a marchio "Delizie Del Sole".

Fagiolini ritirati dai supermercati: lotti interessati

L'erba in questione, la datura, è una pianta infestante molto pericolosa che, nel raccolto, può confondersi con gli altri vegetali commestibili e che potrebbe essere finita in alcune buste di fagiolini surgelati. L'azienda ha dunque ritirato "in via precauzionale" gli interi lotti, identificabili come 9043M e 9043MX, buste da 600 grammi con la data di scadenza 02/2021 e 01/2021.

Il prodotto è confezionato dall’azienda Greenyard Frozen France sas di Moreac, in Francia, ed è stato distribuito in alcuni supermercati solo in Nord Italia, Eurospin Italia Spa non ha perso un minuto di tempo e si è immediatamente attivata per togliere dagli scaffali ogni singola confezione di fagiolini sospetta. Il prodotto non deve essere consumato e può essere restituito nel punto vendita in cui è stato acquistato.

L'avviso integrale è consultabile a questo indirizzo sul sito del Ministero.