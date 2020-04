ItaliaMiManchi, la straordinaria iniziativa del Fai per visitare il Paese dal divano di casa

La Villa Della Porta Bozzolo, capolavoro d'architettura 700esca in provincia di Varese, raccontata dal giardiniere che se ne occupa da trent'anni. L'immensa area naturalistica di Assemini, a Cagliari, dove ancora oggi si produce l'oro bianco, immortalata via Instagram nelle sue strabilianti cromie, dall'azzurro dell'acqua all'ocra della terra, estese per 2700 ettari. Sono solo due delle infinite bellezze italiane condivise sui social in questi giorni dal Fondo Ambiente Italiano (Fai) per sopperire all'impossibilità di viaggiare causata dall'emergenza coronavirus sotto l'egida dell'hashtag #ItaliaMiManchi.

Fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta nel 1975 con l'intento di agire per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano, Fai prosegue in questi giorni il suo impegno nelle case dei cittadini attraverso iniziative virtuali. Post e Stories di Instagram diventano vere e proprie incursioni tra le bellezze del nostro Paese, a testimonianza del fatto che, non senza sforzi, è possibile stare insieme anche se distanti. Quotidianamente sulle pagine social Fai, infatti, potrete visitare virtualmente dal divano i nostri Beni, passeggiare per i giardini, conoscere le storie inedite di oggetti di grande valore storico e artistico, scoprire spazi nascosti e godere dell’infinita bellezza del nostro Paese. "È un piccolo gesto per sentirci più vicini, nell’attesa che ritorni, per quanto possibile, la normalità e con essa una rinnovata voglia di stupirci di fronte a ciò che ci circonda", si legge sul sito della fondazione.