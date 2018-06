Due mamme e due papà anche per la legge, "riconosciuti" i bimbi di 7 famiglie arcobaleno

Un momento di grande gioia e di normalità - come hanno voluto sottolineare tutti i presenti - quello vissuto a Palazzo delle Aquile a Palermo. La trascrizione dei documenti sotto la supervisione del sindaco Orlando e dell'assessore Nicotri. "Una vittoria per tutti". Il video di Rosaura Bonfardino per PalermoToday