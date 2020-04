Fase 2, in Italia l'apertura sarà "a ondate"

Meno 5 all'inizio della fase 2, che - come ampiamente annunciato - non sarà affatto un liberi tutti. "E' l'occasione per rilanciare tutto il sistema Italia, il Paese ha imparato a usare le nuove tecnologie": lo dice in una intervista al Corriere della Sera Vittorio Colao che guida la task force ("tutti volontari, nessuno guadagna nulla come è giusto che sia") sulla fase 2. "Ripartiremo a ondate, pronti a chiudere piccole aree se il male riparte" con "regole diverse a seconda delle regioni", precisa.

Dal 4 maggio, "rimettiamo al lavoro 4 milioni e mezzo di italiani", "è una base per poter fare una riapertura progressiva e completa, sarà un test importante" che metterà alla prova la "robustezza del sistema". L'approccio per bloccare sul nascere ogni possibile nuovo focolaio deve essere "microgeografico: occorre intervenire il più in fretta possibile, nella zona più piccola possibile". "L'App - prosegue - potrà servire se arriva in fretta e se la scaricano la grande maggioranza degli italiani, è importante lanciarla verso la fine di maggio, se quest'estate l'avremo tutti o quasi bene, altrimenti servirà a poco". Il sistema, puntualizza, non sarà invasivo, sarà rispettata la privacy e la segnalazione di un contagio avverrà "in modo automatico e anonimamente".

Nessuna ambizione politica nel futuro del manager. Alla domanda se intende prendere il posto di Conte Colao risponde nettamente che "non ho nessuna intenzione di fare politica" e "alla fine tornerò al mio lavoro", molti manager si sono messi a disposizione del loro paese "solo in Italia si pensa che vogliano fare politica". "Sono state scritte anche altre inesattezze. Non abbiamo mai proposto di chiudere in casa i sessantenni. L'hanno creduto in tanti, anche Fiorello", conclude.

Fase 2, anche il Pd incalza Conte: "Basta Dpcm, ascolti il parlamento"

Anche nel Pd iniziano a esserci dubbi sulle modalità di gestione della ormai prossima fase 2. Il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio apprezza, in una intervista a Repubblica, "la prudenza e la gradualità" con cui il premier Giuseppe Conte ha deciso di gestire la fase 2 ma avverte: "La prima fase dell'emergenza è terminata. Ora il Parlamento deve tornare a esercitare i suoi poteri di indirizzo e controllo sull'esecutivo".

"Era inevitabile governare" con i Dpcm perchè "siamo stati dentro una situazione senza precedenti" ma "ora però bisogna tornare ai pesi e ai contrappesi previsti dalla Carta". Secondo Delrio "dentro una cornice di regole generali, valide per tutta Italia, bisognerebbe semplificare e cominciare a pensare a forme di differenziazione e di flessibilità per i territori a contagio basso. Lasciando ai sindaci e ai presidenti di Regione la possibilità di ragionare su cosa e come riaprire". Insomma, prosegue, "dobbiamo progettare la convivenza insieme al coronavirus. Occorre cioè elaborare linee guida più generali in grado di dire che - una volta adottate tutte le misure di sicurezza: sanificazioni, mascherine, distanziamento - le attività, in accordo con le Regioni, in maniera differenziata, possono ripartire. Lasciamo ai sindaci e ai governatori un po` di flessibilità, specie nei territori meno colpiti".