Coronavirus, termoscanner in tutte le stazioni nella fase 2

Un'ipotesi sempre più concreta. Termoscanner per il rilevamento della temperatura anche nei piccoli aeroporti e in tutte le stazioni ferroviarie. E' una delle misure al vaglio del governo per la fase 2 che riguarda i trasporti. Come per tutte le notizie sulle novità dal 4 maggio in avanti, non vi è ancora l'ufficialità. Al momento i termoscanner sono presenti nei grandi hub aeroportuali mentre negli scali più piccoli si procede a rilevare manualmente la temperatura e non sono presenti invece nelle stazioni.

Tra le altre misure dovrebbe inoltre essere previsto l'obbligo su tutti i mezzi di trasporto collettivo (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) del distanziamento sociale e della mascherina, che non saranno quindi in alternativa. C'è attesa per le linee guida per i trasporti allegate al prossimo dpcm per la ripartenza.

Che i termoscanner per rilevare la febbre avranno un ruolo importante l'ha messo in chiaro da giorni il viceministro della Salute Sileri: "Dovrà essere sistemato all’ingresso di tutti i luoghi dove ci sono persone che lavorano, esattamente come i guanti, le mascherine e gli erogatori per il disinfettante", E aggiungeva: "Si tratta di un accorgimento indispensabile, la temperatura alta è uno dei sintomi caratteristici di questa malattia e dunque bisogna prevederlo ovunque".

Il piano per la fase 2 prevede in ogni caso una ripartenza sempre all'insegna della massima cautela, "nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non uno stravolgimento" ha già fatto sapere Palazzo Chigi.