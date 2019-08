Ferragosto 2019: frasi, messaggi e immagini da condividere per fare gli auguri

Anche a Ferragosto ormai è diventato abitudine scambiarsi gli auguri. Si può augurare un Buon Ferragosto condividendo sui social qualche citazione estiva oppure inviare a parenti, amici o persone speciali un pensiero più particolare, considerato che si tratta in primis di una festa religiosa per i cattolici, per ricordare l’Assunzione in cielo di Maria.

Chi vuole mandare messaggi di auguri a Ferragosto può scherzare sulla socialità "imposta" in queste occasioni, un po' come avviene a Capodanno dove bisogna per forza fare qualcosa e divertirsi ad ogni costo, come può anche fare giocosi riferimenti alle inevitabili abbuffate che caratterizzano la giornata, generalmente passata in spiaggia a godersi il sole, fare la tradizionale grigliata che mette tanta allegria e tornare bambini guardare i fuochi d’artificio.

Per i poco fantasiosi o per quelli che amano le citazioni, abbiamo pensato di raccogliere qualche frase da poter utilizzare per fare gli auguri di Ferragosto, insieme a immagini e gif carine da condividere.

Ferragosto 2019, gli auguri da inviare via sms o WhatsApp

Buon Ferragosto… e speriamo che le ferie durino il più a lungo possibile

Gioia, serenità e spensieratezza: questo è il mio augurio per te. Buon Ferragosto

E anche a Ferragosto… a dieta domani!

Per chi è in vacanza o è rimasto a casa, per chi è solo o in compagnia, per chi si annoia o si diverte, per chi lavora o si riposa… auguri di buon Ferragosto

Ferragosto 2019, citazioni e aforismi

“Ama il prossimo tuo. A ferragosto. Su un autobus pieno di gente. Senza aria condizionata. Prova!” (Enrico Vaime)

“‘Cosa fai a Ferragosto?’” è la versione estiva di ‘Cosa fai a Capodanno?’” (Diavolo, Twitter)

“Fuochi d’artificio, stelle cadenti e sogni in riva al mare. Se l’estate è un sentimento, Ferragosto ne è il cuore”. (CannonaV, Twitter)

“La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché gli altri stiano seduti e mangino” (ChiNonMuore!, Twitter)

“Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto” (Alberto Moravia, ‘Scherzi di Ferragosto’).

“Nella Roma deserta di un Ferragosto qualunque” ( dal film ‘Il sorpasso’)

“Ferragosto amico mio non ti conosco / Ferragosto: l’amore nasce a prima vista. / Ferragosto, quando comincia l’avventura / giro la prua verso il mare / mi voglio scaldare / mi voglio bruciar” (“Sogno di ferragosto” di Raoul Casadei)

“Ma i cittadini italiani non sono da meno. Li ho visti, li ho visti in folla a Ferragosto. Erano l’immagine della frenesia più insolente. Ponevano un tale impegno nel divertirsi a tutti i costi, che parevano in uno stato di ‘raptus’: era difficile non considerarli colpevolmente incoscienti” (Pier Paolo Pasolini).

Ferragosto 2019, Gif animate per fare gli auguri

Di seguito una serie di già animate per fare gli auguri di Ferragosto che trovate insieme a tante altre sul sito Giphy.

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Ferragosto 2019, qualche cenno storico e perché si festeggia il 15 agosto

Ferragosto è una festa antichissima, che risale addirittura all’età di Roma Imperiale, quando si chiamava Feriae Augusti (il riposo di Augusto) e indicava il periodo di riposo e festeggiamenti che traeva origine dalla tradizione delle Consualia, ossia le feste che celebravano la fine dei lavori agricoli ed erano dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità. La festività cadeva tipicamente il primo giorno di agosto e coincideva quindi con un periodo di riposo necessario dopo le fatiche delle settimane precedenti.

La Chiesa Cattolica spostò la festività al 15 agosto, facendola coincidere con l’Assunzione di Maria, ossia la data in cui i cattolici festeggiano l’assunzione al cielo della madre di Cristo.

Il Ferragosto così come lo conosciamo noi, ossia come periodo di ferie, gite, mare e grigliate, risale al Fascismo. A partire dal 1931 furono istituti i “Treni popolari speciali”, inizialmente solo di terza classe con biglietti a prezzi fortemente scontati, che offrivano la possibilità anche alle classe meno abbienti di raggiungere le tradizionali località balneari o montane oppure di visitare qualche città d’arte: erano i cosiddetti “Treni di Ferragosto”.