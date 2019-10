"Carissimi" nonni: meriterebbero uno stipendio di oltre duemila euro al mese

"I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti": recita così una frase molto dolce, che spesso viene condivisa e citata. Ma ragionando più prosaicamente, i nonni per molte famiglie sono anche una risorsa che vale più di 2000 euro al mese . A dirlo, in occasione della Festa dei nonni, ProntoPro, portale che mette in contatto domanda e offerta di servizi professionali, che ha voluto calcolare l’ipotetico stipendio dei nonni, nel caso venissero pagati per i preziosi servizi che ogni giorno offrono alla famiglia.

"Carissimi" nonni: meriterebbero uno stipendio medio di tutto rispetto

Un salario che si attesterebbe intorno ai 2.250 euro al mese. Lo stipendio medio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo a un database di 400.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi. La giornata tipo del nonno italiano inizia con un passaggio a scuola ai nipoti, un comodo servizio di autista privato che, se fosse remunerato, prevederebbe un compenso di circa 18 euro all’ora.

Una volta accompagnati i bambini, i nonni rientrano spesso a casa dei figli e provvedono a quelle incombenze domestiche che, chi lavora a tempo pieno, magari lontano dal paese in cui vive, fatica a gestire: stirare, riordinare le camere, aggiustare la perdita del rubinetto in cucina o cambiare una lampadina. Una colf può costare fino a 15 euro all’ora, mentre il ruolo di tuttofare è equiparabile a quelle professioni che più lavorano su emergenze (dall’idraulico all’elettricista), per un costo medio di 25 euro, calcolando mezz’ora di servizio.

La giornata tipo del nonno italiano

I nonni fanno davvero di tutto, e farebbero qualsiasi cosa per i nipoti. Si avvicina l’ora di pranzo e molti nonni si occupano di cucinare un pasto sano e sostanzioso ai proprio nipoti, nel ruolo di chef a domicilio dovrebbero percepire un compenso medio di 55 euro all’ora. Con l’arrivo del pomeriggio si apre un ampio ventaglio di possibilità.

C’è chi aiuta i nipoti a svolgere i compiti, un servizio di tutoraggio che potrebbe costare fino a 20 euro all’ora, ma anche chi si occupa dell’organizzazione di feste di compleanno o momenti di svago per nipoti e amichetti: come animatori i nonni dovrebbero ricevere un compenso orario di 50 euro.

La saggezza e l’esperienza di vita di un nonno può inoltre diventare un prezioso aiuto in caso di problemi con i compagni di classe o con i genitori, una consulenza psicologica che se fosse remunerata potrebbe costare fino a 55 euro all’ora.

Festa dei Nonni il 2 ottobre

In Italia la festa dei nonni è stata istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni anno con la legge n. 159 del 31 luglio 2005, quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.