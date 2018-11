Perché si festeggia la festa di "Tutti i Santi"

La festa dei Santi cade il primo novembre è una festa cristiana che si celebra in vari Paesi europei che condividono liturgie religiose e tradizioni molto simili tra loro. Sono ben 11 gli Stati membri dell’Ue che osservano la ricorrenza in onore di tutti i Santi, compresi quelli non canonizzati.

Oltre all’Italia, quello di Ognissanti è un giorno festivo in Francia, Austria, Belgio, Croazia, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Così tanti che il calendario stesso delle istituzioni europee riconosce il primo novembre come giorno di vacanza.

L'1 novembre è festivo

Per la Chiesa è una festa di precetto, cioè una solennità in cui i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa. Il primo di novembre è anche festa per lo stato, non è così per il 2 novembre dedicata invece alla commemorazione dei defunti.

La festa cristiana in onore di tutti i Santi, celebrata in Europa da cattolici, ortodossi, anglicani e protestanti, un tempo si festeggiava il 13 maggio. Gli storici fanno risalire le sue origini alla commemorazione dei martiri, le cui prime testimonianze risalgono al IV secolo nella città turca di Antiochia, al confine meridionale con la Siria. Il giorno di festa, la cui collocazione nel calendario faceva riferimento alla prima domenica dopo la Pentecoste, è stato poi spostato durante il papato di Gregorio III durante l’VIII secolo.

La festa di tutti i Santi sarebbe stata posticipata al 1 novembre per mettere un cappello cristiano alla capodanno celtico, noto col nome di Samhain, che si celebra dai tempi antichi nella notte a cavallo tra ottobre e novembre per ricordare la fine del raccolto agricolo. La Chiesa Ortodossa d’Oriente ha invece mantenuto la festa nella stagione primaverile e viene tutt’oggi celebrata la domenica successiva alla Pentecoste, dunque alla fine del periodo pasquale.