Feste e ponti del 2019: il calendario completo

Se lo scorso anno non è stato molto fortunato dal punto di vista dei ponti, il 2019 purtroppo non sarà da meno. Anzi, se possibile andrà anche peggio. Andiamo dunque a vedere il calendario per scoprire se ci sarà la possibilità di strappare qualche giorno di ferie extra. Cominciando ovviamente da Capodanno.

Il 1° gennaio 2019 sarà un martedì, e non è un male, ma la brutta notizia è dietro l’angolo: l’Epifania cade infatti di domenica per cui chi sperava in un giorno di riposo extra (o magari in un bel ponte) resterà deluso.

Quanto alle festività pasquali, quest'anno arrivano a ridosso della festa della Liberazione. La festa della Pasqua nel 2019 sarà celebrata domenica 21 aprile, mentre il 25 aprile cadrà di giovedì. Una combinazione interessante: considerato che anche il giorno di Pasquetta non si lavora bastano solo tre giorni di ferie per averne nove consecutivi di riposo. Ma andrà bene soprattutto agli studenti, dal momento che in alcune regioni si tornerà a scuola solo il 26 aprile. E gli altri giorni festivi?

Tutti i giorni festivi del 2019

Il 1° maggio, festa dei lavoratori, cade invece di mercoledì dunque le possibilità di ponte sono ridotte al lumicino. Ma le cattive notizie non sono finite. Nessuna speranza per il 2 giugno, festa della Repubblica, che quest’anno cade di domenica. Chi vuole godere di qualche giorno di riposo extra (oltre alle ferie estive, naturalmente) dovrà aspettare il 'ponte dei morti' (il 1° novembre è un venerdì). E l’Immacolata concezione? Anche in questo caso chi sperava in qualche giorno di relax resterà molto deluso: l’8 dicembre 2019 è infatti una domenica. Morale? Per avere qualche giorno di vacanza dovremo aspettare Natale e Santo Stefano che cadono di mercoledì e giovedì. Non è molto dopo un anno di lavoro, ma bisogna accontentarsi.

Ecco il calendario completo dei giorni festivi del 2019

1 gennaio 2018, Capodanno: martedì

6 gennaio, Epifania: domenica

21 aprile, Pasqua: domenica (ovviamente)

22 aprile, Pasquetta: lunedì (come sopra)

25 aprile, Festa della Liberazione: giovedì

1 maggio, Festa dei Lavoratori: mercoledì

2 giugno, Festa della Repubblica: domenica

29 giugno, San Pietro e Paolo, patroni di Roma: sabato

15 agosto, Ferragosto: giovedì

1 novembre, Tutti i santi: giovedì

7 dicembre, sant’Ambrogio, patrono di Milano: sabato

8 dicembre, Immacolata Concezione: domenica

25 dicembre, Natale 2018: mercoledì

26 dicembre, Santo Stefano: giovedì

31 dicembre, San Silvestro: martedì