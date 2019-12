Feste e ponti del 2020: come fare due settimane di vacanza con 4 giorni di ferie

Il 2020 non sarà un anno particolarmente fortunato per chi vuole passare qualche giorno in più a casa approfittando di ponti e feste. Con un po’ di organizzazione tuttavia non sarà difficile concedersi una mini-vacanza sfruttando al massimo i giorni di ferie a disposizione. Guardando il calendario ci sono infatti sette festività che cadono tra lunedì e venerdì, tre di sabato ed una di domenica.

1 Gennaio 2020 - Mercoledì

6 Gennaio, Epifania - Lunedì

Pasqua 2020 - Domenica 12 aprile

Pasquetta - Lunedì 13 aprile

25 Aprile 2020, Festa della Liberazione - Sabato

1 Maggio 2020, Festa dei lavoratori – Venerdì

2 Giugno 2020, Festa della Repubblica - Martedì

15 Agosto 2020, Ferragosto - Sabato

1 Novembre 2020, Tutti i santi - Domenica

8 Dicembre 2020, Immacolata - Martedì

25 Dicembre 2020, Natale - Venerdì

26 Dicembre 2020, Santo Stefano - Sabato

31 Dicembre 2020, San Silvestro - Giovedì

Le festività da tenere d’occhio sono quelle di Capodanno, la festa della Repubblica (2 giugno) e l’Immacolata Concezione. Due giorni di ferie (giovedì e venerdì) consentiranno un ponte dall’1 al 7 gennaio (nel 2020 l’Epifania cade di lunedì). Sei giorni di riposo in un colpo solo: una mini-vacanza per iniziare l’anno con più energia.

Anche a giugno si potrà approfittare della festa della Repubblica per concedersi 4 giorni di riposo con un unico giorno di ferie (lunedì). Stesso discorso si può fare per l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. In poche parole con appena 4 giorni di ferie sarà possibile stare a casa 14 giorni. Non male.