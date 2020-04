Viola quarantena e organizza un festino, bufera sul calciatore Walker

Predica bene e razzola male Kyle Walker, il terzino del Manchester City che nei giorni scorsi, sui suoi profili social, aveva esortato tutti a rimanere in casa per aiutare il servizio sanitario nazionale ad affrontare l'emergenza coronavirus. Lui a casa ci è rimasto, ma ha organizzato un vero e proprio festino con un amico e due prostitute, violando la quarantena.

A rivelarlo al tabloid inglese 'The Sun', proprio una delle due escort invitate dal difensore dei 'citizens', la 21enne Louise McNamara. Una bravata che costerà molto caro al calciatore inglese, travolto da critiche e insulti sul web. Per lui, infatti, sarebbe in arrivo una maxi multa da parte del club per aver ignorato le linee guida sulla salute imposte dal governo ma anche dalla società per tutelare i suoi giocatori.

Walker si è scusato pubblicamente, ma il suo pentimento non fa fare un passo indietro ai dirigenti del Manchester City, tantomeno placa la bufera esplosa sui social: "Capisco che il mio ruolo pubblico di calciatore professionista mi imponga la responsabilità di essere un modello per gli altri - si legge in una nota ufficiale - Voglio scusarmi con la mia famiglia, gli amici, il club e i tifosi per essere venuto meno a questa condizione. Ci sono degli eroi che stanno facendo la differenza, salvando vite e facendo enormi sacrifici: la scorsa settimana avevo evidenziato le loro grandi azioni. Al contrario, con le mie azioni sono andato in senso opposto al messaggio di state a casa, state al sicuro".

